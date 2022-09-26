台半導體分析師：大陸半導體業難超台 台灣不穩將成世界大災難
台灣《電子時報》創辦人、資深產業分析師黃欽勇說，台灣在全球半導體與供應鏈中不可取代，中國大陸想要「彎道超車」很難。
黃欽勇強調，個人電腦業和行動通訊業消費全世界半導體的72%，而這兩個行業最大的生產公司是台灣公司，如果台灣不穩定，將成世界大災難，短期很難復原。
外媒《美國之音》報道，黃欽勇稱，台灣半導體業起源於1974年。台灣只有2300萬人口，其實沒有發展半導體的足夠條件，但大陸當時正經歷文革，因此沒能對台構成威脅，到了1990年代中期，全球80%以上的個人電腦來自台灣。
台灣幅員很小也是缺點，但這也讓台灣90%以上的半導體企業集中在新竹以北，形成高科技聚落，人才流通變得很方便。台積電現在的代工毛利在今年第二季甚至高達59%。根據台灣半導體產業協會（TSIA）統計，2021年台灣半導體產業總產值突破新台幣4兆元，2022年台灣IC產業產值可達新台幣4.88兆元，較2021年成長19.7%。
黃欽勇認為，自2018年美中貿易戰後，台灣因緣際會成為非常關鍵的角色。中國大陸在與美國兩極對抗下，想要把半導體的上游與下游全部「搞定」，組建自給自足的完整供應鏈，沒有再花個10年以上的功夫是不可能達成的。台灣擁有結構性的優勢滿足全世界的需求。
他分析，大陸的意圖從「製造大國」躍升為「製造強國」，但半導體產品至今在國際市場上還不具有真正的競爭力，仍是以滿足內需為主。市場佔有率應以IDM（整合元件製造商）與IC（積體電路）設計公司合計的市佔率估算，以大陸IC設計產業的營收與長江儲存等在地的IDM大廠產值合計，並扣除台積電等晶圓代工廠加工、設備廠的產值後，大陸本土半導體業的銷售值僅有約100億美元，真正的自給率大約5%。
黃欽勇表示，未來世界將以美中主導的國際分工體系為主，意識形態之爭很可能讓所有的廠商被迫選邊站。台灣最好的策略就是讓美中都需要台灣，而台灣有機會在東南亞與東協國家的新興市場找到更大的發展空間。
「不用想著中國大陸半導體會彎道超車台灣，翻車比超車的機率更高，因為如果你的資源只有人家的一半、三分之一，然後你又想超車，那你就是鋌而走險。」他說。