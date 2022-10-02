15歲女不滿被炒魷搵契哥出頭　11人火爆互毆　警噴辣椒水制伏眾人

台灣台中市東區旱溪夜市日前爆發群眾鬥毆，警方到場了解是射氣球的葉姓老闆辭退王姓少女，對方不甘心才找來許姓契哥等人到場協商，但衝突一觸即發彼此叫囂、拉扯場面火爆，警方為壓制囂張氣焰噴灑辣椒水制伏，並依妨害秩序罪將11名鬧事者移送偵辦。



台中第3分局調查，9月30日晚10點多獲報旱西夜市旁有民眾衝突，到場確認是葉姓老闆（31歲）因自身經營的射氣球攤位生意不好，決定將1名15歲王姓女員工辭退。

按圖看衝突現場畫面！

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後來少女的契哥許姓少年（16歲）聽聞就找一群朋友到場協商，但雙方才溝通幾句就爆衝突，當場大聲叫囂、拉扯，衝突過程被目擊民眾錄影發布上Facebook群組「爆料公社」。

東區分駐所副所長徐孟廣表示，獲報啟動快打警力到場，經查葉姓攤商因勞資問題發生糾紛，因雙方都不肯罷休，警方果斷使用防護型噴霧器當場壓制鬧事人員氣焰，並將11人依妨害秩序聚眾鬥毆移送台中地檢署偵辦。

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