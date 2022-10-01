29歲台灣女星鄭家純被辱「鮑鮑換包包」 一口氣怒告大量網民
撰文：TVBS新聞網
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29歲台灣女藝人「雞排妹」於去（2021）年7月14日，遭台媒跟拍，與一名開保時捷的男子出入高級酒店。當時影片下方引來不少網友抨擊，其中，有兩名網友分別留言「台灣第一必娶女」、「鮑鮑換包包」，以影射方式侮辱雞排妹；雞排妹將留言畫面截圖存證，將十幾人一狀告上當地法院。士林地檢署偵結，依公然侮辱罪嫌起訴兩人。
鄭采勻（鄭家純），去年7月間遭台媒刊登爆料，內容指出「保時捷男原來有女友，雞排妹新戀情遇到亂流」內容指，保時捷男的未婚妻向台媒指述，雞排妹介入兩人感情。台媒跟拍發現，雞排妹與保時捷男一同出入五星級酒店，且十分親暱。
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當時38歲施姓男網友在影片下方留言：「台灣第一必娶女果然不是浪得虛名」；36歲高姓女網友則留言「鮑鮑換包包」，還有不少網友留下負面評價，都被雞排妹一一截圖蒐證提告。
其中，施男、高女因居住地在士林地檢署轄區，由士林地檢署偵辦。檢方認為，「必娶」即以諧音影射英文「Bitch」，「鮑鮑換包包」意即以女性貞節交換財務，屬抽象謾罵，已涉犯「公然侮辱罪嫌」，將兩人依法起訴。
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