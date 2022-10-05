台灣歌手高向鵬驚傳過世終年67歲　過馬路跌倒昏迷一年不治

曾獲金曲獎最佳演唱組合的資深台語歌手高向鵬（大牌哥）2021年10月過馬路時跌倒昏迷送醫，如今事隔近1年，巴瀝史影視傳播演藝經紀公司執行長10月5日一早在Facebook發文，對外透露高向鵬已過世，享壽67歲。稍早經紀人也證實，高向鵬是在10月4日早上離世，家屬將帶其回老家屏東，低調處理後事，至於告別式是否會舉辦，仍待家屬確認。



高向鵬曾以《福氣啦》榮獲第8屆獲金曲獎最佳演唱組合，怎料他去2021年10月下旬參加家族聚會後返家時，因不慎跌倒導致昏迷，治療至今已近1年仍舊未甦醒，讓不少圈內外親友相當擔心。事實上，高向鵬的兒子2月時才透過友人轉達好消息，表示雖然爸爸還沒清醒，但手腳都會有反應，友人也呼籲外界可以幫忙集氣，祈求高向鵬能早日恢復意識，沒想到10月5日仍傳出高向鵬已過世的消息，讓歌迷們難過不已。

巴瀝史影視傳播演藝經紀公司執行長林祖兒10月5日一早就在Facebook貼出高向鵬過去的表演片段，以及自己與高向鵬的合照，難過寫下：「祝福你在天堂上繼續大紅大紫，更謝謝高大牌同場活動工作時，帶給大家的歡樂，人生的課題畢業了」， 林祖兒更憶起高向鵬生前與她相處的種種回憶，讓人看了不禁鼻酸。消息一出，大批粉絲都不敢置信，紛紛表示：「好突然的消息」、「驚訝、難過、不捨」、「高大哥一路好走」，而林祖兒也在留言心碎回覆：「難以置信中。」

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