馬斯克「台灣特別行政區」論惹藍綠表態　綠委：無限期抵制Tesla

全球首富、特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）此前提及台灣問題時表示，台灣衝突是不可避免的，故應該把台灣設為一個特別行政區來防止衝突，引起輿論關注。在台灣，今日（8日）藍綠兩大陣營多名政治人物皆有對此回應，其中民進黨立委趙天麟表示，如果馬斯克的論述不改，他主張台灣跟自由民主國家的消費者都應無限期抵制Tesla。國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總部競選總幹事江啟臣則指，總統蔡英文應該正視大家對台海安全的憂心。



據《金融時報》報道，馬斯克認為，台灣衝突是不可避免的，而且他不會是唯一承擔後果的人，Tesla將會捲入衝突，蘋果肯定也會陷入非常深的困境，更不用說全球經濟，將會受到30%的打擊。

他建議給台灣制定一個合理可行的特別行政區，「估計不會讓大家都開心，事實上，我認為，也很可能，會是比香港更寬鬆的安排」。

趙天麟籲抵制Tesla。（聯合報）

對此，趙天麟表示這是一個謬論，稱馬斯克的論述沒有尊重台灣人民意願，這樣的說法只是為了Tesla在中國的市場跟生意。他強調，只要馬斯克不改其論述，台灣跟自由民主國家的消費者都應該無限期抵制Tesla。

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌亦表示，只要確保中華民國台灣的主權存在，確保台灣的民主、自由、法治存在，兩岸很多事情都可以坐下來好好談，反之台灣人民也不能接受。至於馬斯克的論述，蔡稱等到未來某一天，對方的事業都沒有在中國時，談兩岸關係才會比較準確。

國民黨方面，江啟臣認為，這可見全世界是多麼關心台海安全問題，而這一議題最大的責任在於總統，中華民國是一個主權獨立國家，兩日後便是雙十節，這個問題非常適合問蔡英文。他強調，作為一個市民、民意代表，他很了解民眾的心情，馬斯克凸顯了全世界對台海安全的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的破壞，包括對全球經濟的影響，蔡英文應該正視大家對台海安全的憂心。

至於新北市長侯友宜表示，捍衛中華民國，守護台澎金馬這塊土地是所有人決心與意志，永不動搖，呼籲大家一起團結面對；國民黨台北市長參選人蔣萬安則表示，中華民國是主權獨立的國家，「我愛中華民國、我愛台灣」。