隨機殺狗｜台男帶3隻松鼠狗散步遇襲　親睹13歲愛犬遭亂棍打死

新北市永和區仁愛公園日前有民眾帶3隻松鼠狗遛狗時，遭一名男子持甩棍（伸縮警棍）攻擊追打，過程中男子全身多處擦挫傷及腳踝扭傷，其中一隻年邁的13歲松鼠狗更被打到內出血致死，民眾事後向警方報案，並在網絡貼文要遛狗民眾小心。警方聯繫男子，他辯稱散步被狗嚇到，才會施暴，全案依傷害、毀損函送偵辦，違反動保法部分函轉動保處開罰。



警方表示，19日凌晨3時許，31歲胡姓男子牽著3隻松鼠狗在永和區仁愛公園遛狗，突然遇到41歲陳姓男子持甩棍攻擊，過程中胡男為了搶下陳男甩棍，被毆打成傷，造成頭部外傷、左肩部及左上臂挫傷、左手掌擦傷、雙腳踝扭傷等傷。

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不但如此，陳男還將其中一隻13歲年邁的松鼠狗毆打到內臟破裂大量內出血致死，施暴後隨即開車逃逸；事後胡男將事發過程貼到Facebook，希望遛狗民眾小心。

警方獲報以車追人聯繫車主，他表示將車借給弟弟使用，不知道發生甚麼事，陳男被哥哥告知後，回覆警方表示，當天獨自跑到公園散步，因松鼠狗朝他吠叫，他嚇到跟狗主人發生口角。

陳男進一步辯稱，兩人口角後，胡男突然拿出辣椒水及甩棍朝他攻擊，為了自衛搶下甩棍反擊；陳男還說自己頭部外傷、左手臂瘀挫傷，有去驗傷；但當警方要求他到案說明後，就關閉手機失聯。

由於雙方各執一詞互相提告，全案依傷害、毀損罪嫌函請偵辦，陳男毆打寵物狗致死部分，依違反動保法函轉動保處。

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