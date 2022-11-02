大熊貓「團團」病重　2陸專家抵台直奔探視　1人曾證「圓仔」出生

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」疑似罹患惡性腦瘤而病重，連日來觸動兩岸無數網民的心。昨日（1日），台北市立動物園表示，大陸派出的兩名專家已順利抵達，並在同仁陪伴下搭車直奔動物園探視「團團」。



據介紹，兩名專家為吳虹林與魏明，二人同為高級工程師，當中吳虹林為高級工程師，2001年7月曾到臥龍自然保護區管理局中國保護大熊猫研究中心工作，2016年調至中國大熊貓保護研究中心工作至今，長期從事大貓熊疾病防控、科研繁殖工作等；魏明則在2001年到臥龍自然保護區管理局中國保護大熊猫研究中心工作，2016年調入中國大熊猫保護研究中心工作至今，擅於大貓熊飼養管理和人工育幼工作等。

值得一提的是，魏明曾在「圓仔」，即「團團」和「圓圓」的女兒出生時到過台灣。當時，魏明還沒落地，「圓圓」就成功生下「圓仔」，故此他也是一抵達機場就直奔動物園。

昨晚抵達台北市立動物園後，吳虹林與魏明隨即透過監視器，觀察團團狀況，也坐下來和動物園人員，互相討論交換意見。就相關細節，動物園將在今日（2日）下午2時召開記者會說明。

+ 1

據早前報道，18歲的「團團」今年8月底因癲癇發現腦部病變壞死，10月病情一度好轉並擬於18日重新與遊客見面，但未料病情自16日起就愈來愈差，不僅體重變瘦，食量、排便量、活動力都大幅下降，甚至不足之前的一半。

動物園表示，上月31日，「團團」的數據為體重119.5公斤，竹類採食量6.5公斤，排便量7.5公斤，精神與活動量與上周差不多，整體狀況持平，並提到牠大部分時間都躺著休息，改變姿勢或移動身體稍微吃力。