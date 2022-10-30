大熊貓「團團」病重　台農委會稱大陸可「拿回去」遭轟不負責任

大陸贈台的雄性大熊貓「團團」病重，國台辦已表示，大熊貓保護研究中心擬選派2名診治和護理專家赴台，參與團團的治療和護理工作。在台灣，農委會副主委黃金城周五（28日）就事件表示，如果有必要，大陸可以把團團拿回去。對此，國民黨台北市議員王鴻薇批評，應該要尊重台北市立動物園，何況熊貓不是一個物品，壞了就還回去，批評這是不負責任的。



黃金城表示，團團來台灣已十多年，目前情況應屬正常老化現象，若有需要，農委會會盡量協助。他又提及，當初的約定好像是說大熊貓是屬於中國大陸的資產，在台灣只是展覽，因此如果有必要，大陸可以拿回去。但他補充，目前沒有聽到熊貓要回中國大陸的訊息。

對此，王鴻薇表示，團團在動物園生活這麼久，如同人類一樣，不能因為父母生病或年老就把其丟掉，這樣的行為是不負責任的。她認為，應該要等四川評估後，再商量對策，而不是農委會高高在上，說要還就還。

王鴻薇認為應該要等四川評估後再商量對策。（Facebook）

據台媒報道，熊貓屬於《瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約》（CITES）保護的動物，國際上不能有買賣與商業行為，而中國大陸是以研究為名義，送牠們到外國的動物園展出，有關國家要付出高昂的研究費，同時熊貓及其生下的第二代，所有權仍屬於大陸。

不過自2005年，時任國台辦陳雲林宣布將大熊貓贈送台灣至今，大陸官方的態度未變，即熊貓已經是台灣的。這是因為對陸方而言，兩岸同屬一中，故可贈送。同時，由於台灣非聯合國會員，當時華盛頓公約組織也稱不介入，表示CITES遵循聯合國的政策，應由兩岸決定應適用的程序和附隨動物的文件。

+ 1

據早前報道，9月18日核磁共振成像（MRI）檢查結果顯示，團團的左大腦半球有局部液化壞死病變，右大腦半球亦可見類似病變。而在周三（26日），台北市動物園發消息稱，第二次核磁成像檢查結果顯示病灶區域明顯擴大，腦部惡性腫瘤的可能性大幅提高。經評估，由於麻醉的風險較高，因此醫療團隊決定採取舒緩治療，其和人類的安寧治療很像，希望讓團團在大家的陪伴下，盡量舒舒服服過每一天。

周五，台北市動物園再舉行團團病情說明會，據獸醫室主任賴燕雪介紹，團團的狀況持平，沒有特殊問題，近期體重維持在約121公斤左右，推測其身體狀況或因園方幫忙輸液而好了一點。不過她指出，病因目前還沒確定，無法預估團團壽命還剩多久，園方會從進食、行動、是否有疼痛感、日常表現是否異常等方面進行評估。