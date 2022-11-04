台警察大學校長被爆與黑道去夜總會　稱「蒐集情報」官方下令徹查

台媒《菱傳媒》報道，台灣中央警察大學校長陳檡文5年前曾與黑道出入招待所，台灣內政部長徐國勇則回應，「勿枉勿縱，下令政風處徹查」。



陳檡文則澄清，他當時是受命蒐集中華統一促進黨總裁「白狼」張安樂情資，才與爭議人物見面。陳檡文強調自己從警30多都是幹刑警，對道上人物多少會有些接觸和認識，但絕對沒有跨越紅線，跟昔日黑道老大、金星集團董事長林秉文見面也僅是工作需求。



《菱傳媒》爆料，警大校長陳檡文2017年擔任警政委員時，由黑道老大林秉文送往台北市信義區松勤街的豪宅招待所，席間還有酒店女幹部等人。

台媒報道，陳檡文表示，自己從事刑警工作多年，對道上人物多少會有些接觸和認識，「當刑警不可能不認識！」他表示，最初是透過朋友介紹結識林秉文，但兩人並不熟平常也沒聯絡。

陳檡文指出，5年多前刑事局有專案需要打聽「白狼」張安樂在大陸活動情資，專案人員抱著資料到他辦公室求助，他想起林秉文在澳門做生意，多少有些管道，他受命蒐集張安樂情資才透過朋友聯絡林炳文，想藉由餐敘打聽消息，了解相關金流訊息。

「白狼」張安樂除擁台灣黑幫背景外，他同時亦為具「統派」色彩的中華統一促進黨總裁。（視覺中國/資料圖片）

針對立委黃國昌批評他「跨越警紀紅線、找傳播妹打探消息」，陳檡文強調自己從警30多都是幹刑警，但絕對沒有跨越紅線。他強調，邀約是他提出，但見面地點是對方安排，自己當天也是被人載去，只認得林，不清楚其他人的身分。

台灣內政部發布新聞稿稱，雖是5年多前發生的事情，內政部長徐國勇一早仍第一時間下令政風處徹查，「要求秉持勿枉勿縱精神，以釐清案情」。

台灣中央警察大學校長陳檡文。(翻攝中時電子報)

內政部指出，2年多前亦有媒體爆料，有高階警官涉入此招待所，後警政署回報「查無不法」。