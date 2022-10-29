台故宮3件國寶摔破　前院長：文物代代守護，人為損毀令人驚訝

台灣立委陳以信周五（28日）在立法院爆料，2021年2月國立故宮博物院進行「數位典藏」及清查時，不慎打破清代龍紋碗，故宮院長吳密察試圖掩蓋此事。此外，故宮最近又摔破比青花瓷器，已被故宮秘密處理。台媒指3件文物總價逾25億元新台幣（約合6.11億港元），是1965年故宮在台落成啟用以來，首次打破文物。據台媒周六（29日）報道，對於事件，台北故宮博物院前院長馮明珠感慨萬千，認為故宮文物代代守護，人為損毀令人驚訝。



此前，吳密察在立法院回應證實故宮打破清代龍紋碗，但強調並未隱匿此事。他也坦承，故宮近兩年摔破三件國寶，分別為「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」和「清乾隆青花花卉盤」。對於外傳總價值超25億，他則表示「市場價格『遠低於此數字』」。

據故宮新聞稿，「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」的破損原因疑似是因搬運時碰撞。而今年5月19日整理文物時，在故宮任職超過7年的資深人員因在作業過程中疏忽，致「清乾隆青花花卉盤」從100公分高的工作台掉落地面破損。

對於事件，馮明珠表示，台北故宮文物跨海遷送來台到了北溝，再到台北外雙溪，再到前任秦孝儀院長、周功鑫院長，都曾作大盤點，檔案上都清清楚楚，一件不少。這些文物由代代人守護、傳承至今，管理人員也都專業且富有經驗，基本上是沒有人為損壞。

吳密察提出，瓷器歷來未「改箱為櫃」，與時代潮流不符，可能是造成「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」、「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」破損的原因，加上過去即便有20年一次的大清點與每年的抽檢，由於文物儲放資訊未數位化，因此也不可考兩件文物是過去就已破損，還是新進人員處理不當。

對於上述說法，馮明珠不以為然，稱台北故宮文物早已數位化，在文物管理系統中都有詳載，身為院長應平時就去理解，而非怪前人沒有數位化。馮又指，文物不論是清點或策展前的「健康檢視」，都會協同維修單位或由專業資深的庫房管理人員共同參與，文物摔落一事令人驚訝。據悉，內部員工對於現任院長提出「改善落後的包裝方式」，認為是「在分解故宮的專業、信譽、士氣、自尊」，瓷器過去未「改箱為櫃」是器物處前後同仁的共識，不應出事了未檢討當前的管理而歸責於前人的「落後」。

馮明珠認為文物摔落令人驚訝。（聯合報）

此外，報道又提到已故的最後國寶押運人索予明曾回憶，為了安全守護國寶，當時許多私人行李都被丟下船，為了不讓體積龐大的碧玉屏風受碰撞，他更是每晚都依偎著屏風而睡。

另一方面，民進黨立委高嘉瑜周五在Facebook指出，破損不可能自然發生，故宮文物清點、註記、搬移保存過程中，應都有錄影、外部見證人等流程，否則在這中間有移花接木、偷龍轉鳳等情形，也沒人會發現，而包含「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」及「清康熙款暗龍白裏小黃瓷碗」這2件文物，出現無法釐清責任歸屬的狀況，故宮應給公眾清楚說明，因為這種事，不可能會自然發生。

除了摔破國寶外，高嘉瑜也提到，故宮網站上的「明弘治款嬌黃綠彩雙龍小碗」被誤植為清朝，突顯故宮對文物保存及標註實在不夠嚴謹。