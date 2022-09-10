指國民黨有高層偷換概念　官媒：九二共識只有「一中」沒「各表」

今（2022）年為「九二共識」30周年，中國大陸全國政協機關報《人民政協報》10日刊登標題為《正本清源！『九二共識』只有『一中』，沒有『各表』》的文章。稱要對「九二共識」再次正本清源，強調沒有「各表」的概念。



文章內提到，近幾年來，有國民黨高層偷換概念，在提到「九二共識」時，將其進一步稱為「一中各表的九二共識」，台灣將「九二共識」理解為「一中各表」，即兩岸都承認同屬一個中國，但對於「中國」的理解，台灣方面解釋為「中華民國」。

文章指，這都體現國民黨內一些人還在和大陸爭奪誰代表中國的問題，而這個問題早在新中國成立後，新政協的召開就已得到解決。

文章稱，根據國際法和新政協會議精神，1949年10月1日，隨著中華人民共和國中央人民政府宣告成立，就已宣告取代了中華民國政府，而成為代表全中國的唯一合法政府。

《人民政協報》指出，這是在中國這一國際法主體沒有發生變化情況下的政權更替，中國的主權和固有領土疆域沒有改變，中華人民共和國政府理所當然地完全享有和行使中國的主權，其中包括對台灣的主權。

文章稱，30年前，經由兩岸雙方授權，海協會和台灣海基會達成各自以口頭方式表述「海峽兩岸均堅持一個中國原則」的共識，其核心要義就是「海峽兩岸同屬一個中國，共同努力謀求國家統一」。

「九二共識」在馬政府八年成為兩岸交流的政治基礎。圖為2015年，民間團體在桃園機場表達支持九二共識的立場，並為結束「馬習會」的馬英九接機。（資料圖片）

文章採訪南京大學台灣研究所所長劉相平。他表示，民進黨一直拒絕接受和承認「九二共識」，目的就是想搞「台獨」，更嚴厲打壓堅持「九二共識」的台灣同胞，妄圖削減支持兩岸關係和平發展的力量。

劉相平也批評國民黨，稱其由於自身努力不夠，多次選舉中敗北，其自我反省能力欠缺，反而怪罪「九二共識」，扭曲「九二共識」，甚至放出風聲要放棄「九二共識」，國民黨這種中華民族立場搖擺和倒退的做法，加劇兩岸關係的緊張，降低兩岸同胞對兩岸關係和平發展、祖國和平統一前景的期望值。

劉相平更強調，如果國民黨在是否堅持「九二共識」問題上立場倒退，國共交流的政治基礎嚴重流失，政治互信遭到嚴重破壞，國共關係必然陷入停滯甚至倒退的困境。