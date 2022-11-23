大S歸還床褥丟到S Hotel　汪小菲:床墊給丫燒了,咱們不再互相傷害

台灣女星徐熙媛（大S）前夫汪小菲因不滿贍養費問題遭抹黑，連日來都在微博瘋狂發文怒揭前妻一家人瘡疤，又不滿大S再婚卻連家中床褥都沒有更換。

他昨晚（22日）飛抵台灣，有台媒就拍攝到大S已命人將床褥送到汪小菲位於台北的S Hotel。

今日（23日）中午，汪小菲在微博發聲，稱自己什麼都不想說了，又希望大家不再互相傷害，「床墊給丫燒了」。



2021年11月，汪小菲和大S正式離婚。（微博@大S）

汪小菲在微博發文，「咱們夫妻一場，昨天我急了，是你發起的戰爭，說我不給家用逼的我上熱搜。我什麼都不想說了，床墊給丫燒了，都過去了，咱們不再互相傷害了，你是我孩子媽媽，我感謝你。我什麼都不說了，把孩子照顧好 ​​​」。

台媒昨日拍攝到大S命人將床褥搬到S Hotel的停車場入口。S Hotel的公關證實事件，並指正在處理床褥；至於是否會留下床褥，公關則稱「會處理掉，晚一點我們再告知」。

11月23日，汪小菲在微博發聲，稱自己什麼都不想說了，又希望大家不再互相傷害，「床墊給丫燒了」。（微博＠汪小菲）

此前，汪小菲曾稱「那個家四個億台幣，我買的，付了2.4億首付，每月100多萬房貸我付着，全是我設計的風格，裝修都是我盯着。別人住就算了，你個窩囊廢換個床墊行嗎？還讓我付電費，還讓我孩子在那兒。都給我回北京來！」。他昨晚飛抵台灣，兩岸網民都忍不住諷嘲「記得把床褥一起帶回去」。

汪小菲連日來在微博瘋狂發文，除了稱自己一直負責房貸和給大S的生活費，又抨擊徐熙娣（小S）「踩着妳姊的人血饅頭上位」與長期濫用處方安眠藥思諾思（Zolpidem；台灣稱史蒂諾斯），更爆料指小S老公許雅鈞對婚姻不忠。