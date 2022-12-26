無罩散步｜台灣英文老師不戴胸圍凸點搭地鐵　網民：真羨慕乘客

【無罩散步】台灣英文老師倪娜過去因身穿比堅尼在屏東東港碼頭被捕獲而爆紅，大方分享身材的她也在IG及YT分別累積12.4萬、1.3萬粉絲追蹤。近日，倪娜跟風拍攝「無罩散步」的最新8分鐘影片，讓粉絲直呼「真羨慕在捷運上的人」。



倪娜25日晚間在個人YouTube頻道上傳名為「台北捷運【ノーブラ散歩】台灣MRT初体験｜MRT Taipei 101 / World Trade Center Station」的最新影片，由一名攝影師一路拍攝她搭捷運到台北101的過程，影片全長為8分23秒。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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網友看完紛紛留言，「真羨慕在捷運上的人」、「大方的英文老師，wish you a Merry Christmas」、「還好，這部沒有很敢」、「可能美國路上也很多沒穿胸罩的，看習慣了」。

據悉，日本掀起「不穿胸罩散步（ノーブラ散歩）」的風潮，許多女網紅上傳無罩散步、外出的影片，吸引不少粉絲觀看。日前也有一名女子自稱是台灣人，拍攝在高雄捷運「無罩散步」的影片，累積12萬次觀看。

【同場加映】繼瑜伽褲後台灣吹另一歪風 網紅挑戰「乳首散步」故意凸點坐捷運（點圖放大瀏覽👇👇👇）

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