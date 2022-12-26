諧星配對「小20歲女偶像」肉緊打茄輪　女方啜完甜笑卻呻：有啲臭

日本諧星小黑（クロちゃん）以光頭、油膩形象走紅，經常在節目上受到女藝人嫌棄，不過最近竟然順利大翻身，不僅跟比他小20歲的女偶像Richi告白成功，並真的開始過起交往生活，讓不少藝人和觀眾都跌破眼鏡！



日本綜藝節目《水曜日的DOWNTOWN》中，有一個替小黑打造的配對單元「MONSTER LOVE」，讓他尋找真心喜歡自己的女友。在這一次的企畫中，他淘汰了幾個女孩子，最後決定向26歲的Richi告白，但同時希望對方退出團體「都內某所」，沒想到Richi毫不猶豫地選擇答應。

小黑得到肯定的答案後非常高興，馬上喊出「我愛妳」並吻上Richi，而且長吻1次不夠，之後又深深親吻第2次、3次、4次，剛告白成功就超級積極，親完了還問：「我的嘴巴會臭嗎？」Richi則是笑著說「有點臭」，但小黑還是笑嘻嘻地抱著她又親了過去。

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雖然許多觀眾看了都狂喊不舒服，但Richi本人在節目後發文，PO出甜笑著跟小黑一起拍的合照，大方宣布：「雖然剛剛在節目中已經發表了，我和我喜歡的小黑開始交往了！」她也同時發出退團公告，在22日完成最後一場表演之後，就直接退出「都內某所」。

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小黑和Richi的交往引起許多人震驚，也有人懷疑是否以利益為考量演出假戲，但小黑澄清現在確實是開心地在交往中，並透露Richi曾跟他說「我來讓你幸福」、「我來結束小黑悲慘的命運」，讓他感受不到20歲的年齡差，反而覺得特別地甜蜜，之後2人也會開始錄製新的同居節目企劃。

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