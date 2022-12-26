理大衝突｜26歲香港特約記者判囚15個月　台灣公視：深表遺憾

在反修例運動期間，香港警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民在附近一帶聲援，26歲香港記者鄧卓儒因管有萬用鉗及鐳射筆，近日被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚15個月。

事發時鄧卓儒為台灣公共電視的特約記者。公視今日（26日）發布聲明，表示深表遺憾，又呼籲港府尊重媒體權利。



公視特約記者、香港獨立編導鄧卓儒。（公視）

據早前報道，鄧卓儒稱被捕當日以記者身份在場拍攝，區域法院法官練錦鴻在判刑時表示，同意新聞工作者在社會上的重要性，可制衡有權力者，就事情作出非當權者的敍述，令世人對事實有多方理解。但鄧當日帶備萬用鉗和鐳射筆這些非記者會備物品，推論他到現場是想協助其他示威者。雖然鄧只被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪，但案情與非法集結刑責相近，判囚15個月。

公視26日表示，香港獨立編導鄧卓儒為公視的專題特約記者。2019年11月18日，鄧卓儒身穿印有公視字眼的背心，在尖沙咀一帶執行拍攝任務，在前往理工大學途中被捕，並被拘禁收押，攝影器材被全數沒收。

對於鄧卓儒被捕及判決結果，公視深表遺憾，除了呼籲港府尊重媒體工作者的應有權利，並稱會持續與鄧卓儒家人聯絡，提供必要協助。