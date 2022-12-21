4人到理大聲援年輕人裁罪成　官斥只講立場不理是非　囚15至24月

警方於2019年11月連日圍堵理工大學，大批市民在附近一帶聲援，民主黨主席羅健熙等5男女於尖東科學館外被捕。羅早前脫罪，但餘下4被告均罪成，案件今（21日）在區域法院判刑。法官練錦鴻指各被告稱想協助年輕人，是盲目崇拜青春的行為，加劇了年輕人的衝動，令暴力加劇，會對社會帶來更大的破壞，更指被告的求情是扭曲了正義之心，對他們這種「只講立場，不理是非」的行為，認為應予以打擊，判4人監禁15至24個月。



4被告包括七旬翁及小學教師

4名罪成被告：陳重誼（70歲，無業）、譚浩鳴（22歲，無業）、莫德惠（38歲，小學教師）及鄧卓儒（26歲，記者），首3人被裁定一項非法集結成，各囚2年；鄧因管有萬用鉗及鐳射筆，被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪成，判囚15個月。

民主黨主席羅健熙原本亦是被告之一，他經審訊後被裁定非法集結罪不成立。(資料圖片)

當日被捕人士達130人

法官判刑指，涉案非法集結無證據顯示有詳細、精密計劃，參與者目的清晰，有一定協調。期間有130人被捕，逃走者數量則無法估算。雖然沒有證據顯示當日有重大財產及人命傷亡，但案發地點位於旅遊區、四周酒店、辦公室林立，示威者的行為令他們不能正常工作，引致無形的損失可想而知。

年青非違法的理由

法官續指，各被告均異口同聲指其到場原因是協助年輕人或學生，惟佔據理大者非全是年輕人，再者此身份亦非違法的理由。法官指出，年輕或有許多好處，但這僅僅是一個階段，非努力所得的成就。年輕人亦的確來日方長，走了歪路亦有時間改正，惟年輕人入世未深，不會對社會價值觀照單全收，而會不斷提出新的看法，這正是人類文明進步的動力。

盲目崇拜青春加劇年輕人的衝動

但年輕人易受他人影響，未能作出客觀評論，無法控制衝動，此其自身及社會均會造成破壞。人們盲目崇拜青春，除了是感情投射外，更是近乎「孌童癖」的行為，從而加劇年輕人的衝動，對社會帶來更大的傷害，眾被告的行為亦只會是「幫倒忙」。

2019年11月理大圍城情況。(詳看下圖)

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自以為出自好心實以態度為先

對於年紀最長的首被告陳重誼稱到場是怕警方會傷害年輕人，法官認為這只是自以為出自好心，以態度為先處理事件，未有留意到警方在社會事件中鮮有開實彈槍射擊。警方在處理事件上必定有可改善之處，但這應受社會、現行機關監管，而不容許被告協一己之善，出手阻止警方執法。

斥被告行為令暴力加劇

至於第二及第三被告譚浩鳴、莫德惠，他們同稱到場協助學生，法官認為兩人「扭曲正義之心」非求情理由，其行為亦是社會運動暴力加劇之因。基於這原因，法庭認為良好背景並非有效求情理因，法庭應對他們「只講立場，不理是非」的行為予以大力打擊，終判3人各囚2年。

相信鄧備有萬用鉗是為協助示威者

至於第四被告鄧卓儒，他稱當日以記者身份在場拍攝。法官同意新聞工作者在社會上的重要性，可制衡有權力者，就事情作出非當權者的敍述，令世人對事實有多方理解。但鄧當日帶備萬用鉗和鐳射筆這些非記者會備物品，推論他到現場是想協助其他示威者。雖然鄧只被裁定公眾地方管有攻擊性武器罪，但案情與非法集結刑責相近，判囚15個月。

案件編號：DCCC 650-651、653-655、658/ 2020