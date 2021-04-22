內地最成功有聲書平台　女主播年賺百萬　聽眾卻不知原來她看不見

撰文： 外灘 最後更新日期： 2021-04-22 08:39

在上海長寧的一處共享辦公空間裡，90後姑娘馬寅青和同事們一起，每天在電腦和麥克風前忙碌，一坐就是幾個小時。

如果你是有聲書的愛好者，你也許聽過他們的作品。從流行的都市網文到《約翰．克利斯朵夫》這樣的世界名著，他們的聲音伴隨幾十萬人，度過無聊的通勤路途，或是陪著人們入眠。聽眾們會被這些娓娓道來的故事打動，但他們不知道的是，這些聲音背後的主播，其實是看不見的視障者。

馬寅青出生於1994年，因早產被放暖箱吸氧過量導致失明。雖然沒能擁有視力，但馬寅青仍能「看」見這個世界——通過觸摸、聆聽，加上自己的想像。收音機是她年少時最親密的伙伴，也成了她獲取外部信息、認識這個世界的主要途徑，「我喜歡聽廣播，天天聽101.7的音樂節目，以前還經常聽張震講鬼故事」。

馬寅青成為了有聲書主播的契機（點圖了解更多）▼▼▼

90後創業者馬寅青：「我們做得不比別人差」

如果不能用雙眼看這個世界，該如何養活自己？根據數據，中國現有視障人群超過1700萬，這個很現實的問題，無可避免地擺在他們面前。

對於視障人群來說，推拿是為數不多的出路之一。在上海中醫藥大學裡，馬寅青學的也是推拿專業。但因為力氣小，她並不喜歡做推拿。「那時我才20歲，如果一直做到50歲退休，要幹30年推拿，我不想人生就這樣度過。」馬寅青對聲音非常敏感，高中時她接觸過網絡配音，在大學話劇社也擔任過畫外音和旁白。那時正值網絡音頻行業興起，她對廣播劇的興趣日漸濃厚，還兼職當網絡電台主播。

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+ 4 + 4 + 4

「我的家庭環境還算可以，就是爸媽也不急著需要我去賺錢養家的那種。所以畢業之後，我就和他們說，能不能讓我去試試，說不定能靠有聲內容養活自己。」爸媽一開始表示過擔心。其實在高中時候馬寅青就萌發過把配音當作事業的念頭，但當時的有聲內容產業還沒有那麼完善，老師也說，「你最多把它當成愛好，要以它為生是不可能的。」

畢業後，她去做有聲內容的公司應聘過，對方卻以擔心她的出行安全為由婉拒了。馬寅青一想，既然身邊也有那麼多擅長演播有聲書的視障小伙伴，為什麼不自己成了一個團隊來做這件事呢？

2019年，馬寅青成立了自己的公司，把網文變成有聲書，也做最基礎的音頻剪輯。公司成立了三個多月後，終於有了第一單正經生意。她一個人拿著盲杖跑到杭州去簽合同，對方看到她時才知道她是個視障人士。「太好了，公司不用關門了」，有了第一筆生意，馬寅青發出了這樣的感嘆。到了2019年年底，她的公司寅青文化有了30萬元收入。

「那時我們真的什麼資源都沒有，所以有生意就接，哪怕是那種很小的客戶，比如幫單個主播做後期處理什麼的，都會去做。後來參加了一些創業大賽，有老師幫忙接洽一些出版社，才開始上了正軌。」馬寅青說，自己一般不會主動告訴別人他們是一支視障團隊。「我不希望被特殊對待，在這個行業裡，我相信我們做出來的東西不會比別人差。」

2020年寅青文化入駐喜馬拉雅 至今已製作240餘條有聲內容（點圖了解更多）▼▼▼

視障鬥士劉志偉：幫助盲人多元化就業

在喜馬拉雅上，像馬寅青一樣的視障主播還有很多。其中，第一位和喜馬拉雅簽約的全職主播名叫劉志偉，在國內的視障群體中，他是頗有名氣的旗幟人物。劉志偉1983年生於濟南，先天性失明，他在喜馬拉雅上的ID叫做「臥龍殘雪」，頗有80後的網絡衝浪氣質。

2007年，24歲的劉志偉因為自己的一個帖子《互聯網：請不要忘記殘疾人》引起熱議。中國殘聯主席、全國政協委員張海迪特地給他打了電話，並許諾將「盲道被佔用」「驗證碼阻礙盲人上網」等問題寫進提案。那幾年，劉志偉可以說是中國最著名的視障人士，媒體和網友稱他為「鬥士」。2009年後，他結了婚生了女兒。「單身時候一人吃飽全家不餓，但有了家庭就不能老當鬥士了。」婚後，他老老實實做了十年推拿。

劉志偉喜歡郭德綱，還當過郭德綱貼吧的小吧主，工作室牆上掛著他和老郭的合影；他也喜歡單田芳，從小聽著評書長大，單田芳去世那天他哭了很久。「我們80後，同齡人小時候都愛看動畫片，《灌籃高手》什麼的。但咱們盲人你這玩意兒也看不了，只能聽聽對白，也不知道人家這籃灌得好不好看是吧？」「相聲、評書和現在的有聲書就不一樣了，他一聽，『這人腳尖一點地蹭就上房了 』，身臨其境。」

看看劉志偉如何開始自己的有聲書事業（點圖了解更多）▼▼▼

一年下來，劉志偉現在在喜馬拉雅上積累了8萬多粉絲。至於未來的憧憬，他說自己希望成為「頭部」。「當別人提到『臥龍殘雪 』的時候，不會再說他是不是盲人，而是『這小子說得不錯 』，爭取有百萬粉絲。」

90後學霸王彥龍：「音頻生態給了我們公平」

王彥龍是喜馬拉雅「黑樂電台」的創始人，同時還是國家三級心理諮詢師、中醫和法律雙學士，拿下過多個視障者創業競賽的桂冠，上過TED演講。

16歲之前，王彥龍是個「普通明眼人」，學習成績普普通通，也從來沒想過人生的意義。但一次校園事故中，他的視網膜脫落沒能得到及時治療，就此成了盲人。他在屋子裡待了整整兩年，長時間陷入恐懼和迷茫中，那是他人生的至暗時刻。 王彥龍沒有認命，而是花了半年時間，考上了每屆只收20人的青島盲校。從小喜歡心理學的他受到耶魯盲人女孩吳晶的啟發，立志要出國學心理學，雅思考了6.5分，但最後因為家境還是沒能如願。

王彥龍畢業後的創業之路 拿百萬投資投身雲客服行業（點圖了解更多）▼▼▼

「做有聲書要比雲客服難多了，因為牽扯到藝術的理解和表達，那是一個全新的門類。」王彥龍要迅速把那些從各行各業轉崗來的伙伴們打造成「聲優」，於是他成立了一條龍式的培訓，從拿書、挑書、中書、朗讀到後期製作，他的工作室全包。「其實整個社會對視障人群的認識還是有一些偏差的，比如說眼睛看不到，怎麼工作呢？但是在喜馬拉雅這個生態裡，不在乎你的學歷，也無所謂你是否殘障，只要你勝任這份工作，就可以把任務給到你，特別公平。」

8000名殘障主播，在這個時代實現自我價值

喜馬拉雅大數據顯示，目前該平台上殘疾人主播已超過8000名。其中年收入最高的近百萬元，專輯播放量最大的超過8億次。 除了視障人群之外，這些主播中還有雙手先天性黏連、因股骨頭壞死行走困難、因血友病導致關節活動受限的其他殘障人士，都靠著自己的聲音內容自力更生，獲得了穩定的收益。更重要的是，在這裡他們可以真正取掉「殘疾人」的標籤，不受他人有色眼鏡的影響，用努力和真誠受到聽眾的喜愛，讓無數聽友在聲音的世界裡找到慰藉。

12月3日國際殘疾人日 喜馬拉雅內容消費大增（點圖了解更多）▼▼▼

與此同時，喜馬拉雅的主播生態愈加繁榮：出版社、媒體、MCN機構、品牌主、播客、明星等紛紛加速入駐，聯合喜馬拉雅為用戶帶來豐富的內容，提升聽的體驗。

也正是因為喜馬拉雅的平台內容生態足夠成熟，才能夠讓殘疾人在這裡有更多的工作機會，將自己的聲音轉化為實實在在的收益，找到自己的價值。就像王彥龍說的那樣，「你坐在麥克風前，不因你看不見而低人一等，也不會因你是任何成功人士，而比一個盲人有先天優勢。」

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