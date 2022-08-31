曾被封台版《太陽的後裔》女主角　台空軍女主播猝逝　終年31歲

台空軍美少女驚傳病逝！曾任《華視》莒光園地女主播，也拍過台軍形象月曆的台空軍軍樂隊政戰輔導長方棱溶，今（31日）傳出疑似因患「紅斑性狼瘡」病逝的消息。不少好友在她個人Facebook留言表達不捨，直呼：「怎麼會那麼突然，完全沒有想到，我真的說不出話。」



據了解，方棱溶因臉蛋可愛，有著招牌小虎牙，一票網友封她為「空軍虎牙妹」，畢業於國防大學政戰學院應用藝術系影劇組，畢業後服務於空軍司令部，過去曾於2015年助台軍拍攝「台軍形象月曆」，入列4月份人物「空軍美少女」，當時月曆拍攝場景為空軍松山基地及台南空軍基地。過去也曾擔任年度形象大使，參與過許多演出。

方棱溶猝逝，終年31歲，點擊放大瀏覽照片：

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2017年，韓劇《太陽的後裔》影劇在台灣熱播，台軍當時有意仿效該劇模式，打造台軍形象電視劇，劇名叫為《最好的選擇》，當時女主角就曾找上方棱溶。

原先前途看好的她，如今卻傳出因患「紅斑性狼瘡」病逝的消息，令人遺憾。不少好友在她個人Facebook留言表達不捨，直呼：「怎麼會那麼突然，完全沒有想到，我真的說不出話。」

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