台警演習出動9頭身高冷艷麗警花　民眾驚呼：超像桂綸鎂楊謹華

台灣警方為了增加當地民眾及銀行行員防搶意識及處理標準作業程序，可說是煞費苦心，新北市海山分局派出嫩警扮成電影《恐懼鬥室》中的主角，飾演搶銀行的歹徒，而彰化員林分局的防搶演習則是出動擁有9頭身，貌似桂綸鎂的高挑美女警，巧扮缺錢網紅糾眾「行搶」，過程通通逼真度百分百。



新北市海山分局在29日下午，跟華泰銀行板橋分行合作，進行防搶演練，由2名警察人員頭戴電影《恐懼鬥室》面具，飾演歹徒持槍搶劫，警方獲報後，立即啓動快速打擊部隊，實施攔截圍捕，始將歹徒查緝到案。

台灣警方為防搶演習，出動警界「桂綸鎂」及嫩警演歹徒搶銀行，劇情逼真極吸睛。（點擊放大瀏覽）▼▼▼

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而海山分局還出動空拍機俯拍「逮捕全程」，雖然在案發現場有放置LED燈告示牌，一旁演練車輛上也張貼「海山分局防搶演練」字樣，逼真的程度還是讓民眾一度以為真的發生搶案，而據悉本次演練多由畢業未滿2年的基層警員模擬實施，由年輕有活力的菜鳥嫩警來執行防搶演練，也是「活力」十足。

鏡頭轉到彰化，員林警分局同日也來個「網紅欠債，強盜被捕」金融機構防搶及攔截圍捕演練，而扮演網紅的，是分局內的女偵查佐李亭儀，擁有九頭身，170厘米高又擁有一雙白皙長腿，在防搶演練時，高冷艷麗的臉龐還讓圍觀民眾們脫口而出：「長得超像桂綸鎂」、「哇！楊謹華」。

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而李亭儀也完美扮演好因為缺錢而糾眾行搶的女網紅，「劇情」中還在陪她「行搶」的男粉絲起鬨下開直播，見農會銀行主任上前攔阻及勸導時，男粉絲趁機挾持農會銀行主任，並吆喝農會銀行主任請職員將袋子裝滿現金。

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最終被成功「逮捕」的她笑說，這次扮女搶匪她覺得一點都不委屈，反而感到很有趣，警方在歲末年終之際舉辦金融機構防搶演練，是希望能提醒大家小心防範，尤其大家在農曆過年前常常會提領大筆現金，要特別注意錢財不露白，而本來學校畢業後想當空姐的李亭儀，卻先考上警專，當警察目前已經7年，原先在派出所任職，後來報考偵查佐成功，高冷艷麗外加高挑修長身材，堪稱彰化警花當之無愧。

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