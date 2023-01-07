桃園黑幫老大郭信一遭槍殺　「黑白兩道」的台灣社會

台灣桃園幫派「黑人家族」精神領袖郭信一星期一（1月2日）在家附近倒垃圾時，被兇手當街連射七槍，當場倒地，一命嗚呼。

曾叱咤江湖的黑幫大佬當街被射殺，這個消息在台灣網絡上炸開了鍋，網民在感嘆「出來混遲早都要還」的同時，也對自己身處的社會環境和治安狀況感到不安，台灣社會存在已久的黑社會問題也再次成為人們關注的焦點。

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黑道大佬槍擊案始末

據台媒報道，郭信一事發當天傍晚約5時30分出門倒垃圾時，一名黑衣男子沖出來，穿過馬路舉槍近距離射向他。

報道稱，郭信一一度緊急穿越馬路閃避，但仍遭黑衣男子上前補槍，直到郭信一倒地不起，黑衣男子才開車駛離現場，並將車輛棄置在新北市樹林區柑園街燒毀。而身中數彈的郭信一經送醫搶救後，宣告不治。

台灣警方目前鎖定了三名嫌犯，其中包括槍手，負責接應槍手的共犯，以及負責籌劃的主謀。據報道，這三人在案發後疑似出境前往了東南亞國家。

警方還查到，作案車輛至少已經經過三次轉手，目前仍在持續追查最新持有者。

對於作案動機，台灣警方研判或與兩年前郭信一麾下「黑人家族」的一名成員遭綁架案有關，背後似乎牽扯龐大毒品利益，還與全球四大黑幫之一、也是台灣最大黑幫的竹聯幫有關。

警方研判，有外來幫派想要打進桃園毒品市場，一直遭到地頭蛇「黑人家族」阻擋，如今郭信一遭槍殺，外來幫派就能夠趁機插旗，相信這是作案動機之一。

對於郭信一的遭遇，熟悉他過往的台灣網民留言：「出來混遲早都要還。」「作惡太多，終究是逃不過。」

但也有不少網民對自己身處的治安環境感到擔憂，質問：「台灣治安到底怎麼了？」「台灣怎麼變這樣，隨意有人在街上行刑」，有人並說：「傍晚五點多那個地方還有人潮，垃圾車也是那時間點到那附近，敢選這時間是真的蠻可怕的。」還有網民問道：「全台灣是不是只有我沒槍？」

黑白通吃的郭信一

今年55歲的郭信一是桃園黑道風雲人物，年輕時及其「黑人家族」以「兇狠」出名，可謂無惡不作：經營賭場詐賭、放高利貸、暴利討債，還曾持長槍掃射派出所。

22年前桃園縣觀音鄉發生轟動的「蕭新財殺警案」，調查發現槍械均由郭信一出借，他因此有了「黑道軍火庫」的別稱。

郭信一曾多次入獄，最後一次是在2015年被警方以治平（掃黑）對象肅清入獄，出獄後行事開始變得非常低調，尤其近一年多都是半隱退狀態。

台媒引述地方人士指出，郭信一晚年與妻兒就住在桃園泰昌十街，靠著收租為生，生活簡單低調，且郭信一有固定運動習慣，懷疑槍手早已觀察多時且熟悉他生活作息。

不過，附近居民受訪時表示不知道這里住著一個黑道老大，平常都叫他郭先生，並說這邊住戶單純，沒有注意有無特別的人進出。

郭信一最近一次出現在公眾視野是在2021年，他幫助警方解救桃園八德綁架案中的人質。

在一年多前的這起案件中，綁匪見家屬籌不到億元（新台幣，下同）贖金，撂下狠話「見不到人就收屍」，結果警方請出救兵，由郭信一協助周旋，最終以5100萬元的贖金讓綁匪釋放人質。

這並不是郭信一第一次出手幫助警方談判。2019年6月桃園「血鷹幫」兩名槍手狹持九名人質，警方見家人溫情喊話未見效果，便派出郭信一入內勸說。

郭信一當時對槍手喊道：「你們事情弄這麼大，不趁還沒人傷亡出來面對，是要和大家同歸於盡是不是」「需要什麼大哥幫你們，不會讓你們被欺負」，最終兩名槍手棄械投降，郭信一成功化險為夷。台媒在報道上述新聞時說，此事「顯示他江湖輩份仍高」。

郭信一活躍於上世紀90年代，在桃園有「黑道火庫」之稱。（聯合新聞網）

「黑白兩道」的台灣社會

郭信一這樣一個「黑白通吃」的幫派大佬在台灣並不是孤例。事實上，縱觀台灣的社會新聞，無論是販毒、賭博、槍擊還是走私、詐騙、討債，甚至藝人出道、公司財務糾紛等，都總能看到黑道幫派的身影。

而在台灣大大小小的選舉中，更不乏各路黑幫勢力的介入，因此也衍生出台灣的「黑金政治」現象，台灣政要也毫不避諱展示與這些黑幫的親密關系，甚至有黑幫背景的大佬也可以踏入政壇。

最近在台灣政壇掀起風波的台灣總統蔡英文辦公室前顧問黃承國，就曾是黑幫天道盟文山會會長。在剛結束的2022年九合一選舉中，民進黨一敗塗地，已辭去民進黨黨主席職位的蔡英文被批「被黑道架空」，目前仍是民進黨中常委的黃承國成為眾矢之的。

此外，前文提及的竹聯幫前幫主陳啟禮2007年10月4日病逝時，台灣立法院、國民黨、民進黨、親民黨以及新黨等各方代表均出現在其公祭活動上，包括代表時任台灣立法院長王金平出席的副秘書長余騰芳、時任民進黨團總召柯建銘、以及親民黨籍立委劉文雄等人。

台灣黑幫教父李照雄2010年4月10日去世時，其葬禮現場場面也極其宏大，各路政要和演藝大腕都親自到場吊唁。王金平、時任台中市長胡志強、立法委員余天等政壇人士均有出席。

和郭信一有幾分相似的是，李照雄也曾化身為警方救兵，幫助警方解救人質。2001年，一名悍匪威脅台中一名議員的家人向其勒索2億，多虧李照雄出面，悍匪給面子才主動降低勒索金額至2000萬。

2004年，台中兩個企業公司的老總家人先後遭綁架，當地警方束手無策，最後也是靠李照雄從中斡旋解決。

回過頭看，郭信一的「黑白一生」只是台灣社會的一個縮影，在各個角落，有不少郭信一、李照雄這樣的人物在深度參與；在政治事件中，他們往往也是背後角力的重要勢力。台灣一直在國際上以「良善力量」自居，但眼下台灣民眾卻在為每況愈下的社會治安擔憂，他們可能也很清楚，台灣內部的政治環境、和黑道長期盤根錯節的利益關系，注定讓這個問題難以得到根治。