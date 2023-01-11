國台辦：來年將與台灣各界有識之士就兩岸關係和統一深入協商

國台辦發言人馬曉光在例行記者會上稱，2022年，大陸與台灣政黨、團體等開展形式多樣的交流對話，取得積極成果。大陸將繼續在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和國家統一開展廣泛深入協商，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。



馬曉光稱，2022年，在堅持一個中國原則和「九二共識」的基礎上，大陸同台灣有關政黨、團體和代表性人士開展了形式多樣、內容豐富的交流對話，不斷凝聚共識，取得積極成果。

除了台灣地區有關政黨和人士以各種形式祝賀中共二十大召開，台灣有關政黨、團體和代表性人士亦以各種形式積極支持、參與兩岸交流活動。在不少公開活動中，兩岸人士交流溝通、聚同化異，發出堅持「九二共識」、反對「台獨」和外來干涉、推進兩岸交流合作、致力統一和民族復興的積極聲音。

去年8月，國民黨副主席夏立言率團到大陸參訪，中央台辦、海協會有關負責人分別與其會面，一致表示願在堅持「九二共識」、反對「台獨」共同政治基礎上，加強兩黨交往，鞏固增進互信，深化交流合作，共同努力推動兩黨關係和兩岸關係向前發展。

此外，兩岸有關市縣以線上線下相結合方式加強交流合作，取得積極成果。 去年7月，上海市與台北市以視像形式舉辦「2022上海—台北城市論壇」，為促進兩市各領域交流合作，增進兩地同胞民生福祉發揮積極作用。

馬曉光稱，新的一年，大陸將繼續在一個中國原則和「九二共識」基礎上，與台灣各界有識之士就兩岸關係和統一開展廣泛深入協商，加強交流對話，共同推動兩岸關係和平發展、推進祖國和平統一進程。