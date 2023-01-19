台行政院長蘇貞昌宣布率全體閣員總辭　總統府：農曆年間調整內閣

台灣行政院長蘇貞昌周四（19日）宣布將率全體閣員總辭。總統府發言人張惇涵表示，總統蔡英文向蘇貞昌表達由衷感謝；執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，若有正式定案會儘速、陸續向公眾報告。



立法院周四三讀通過中央政府總預算，蘇貞昌依例到立法院，向朝野立委致意後，車隊先返回政院，隨即驅車前往總統府與蔡英文會面，當面總辭。

蘇貞昌到立法院致意。（ETtoday）

傍晚，蘇貞昌透過Facebook發文表示，4年前民進黨選舉大敗，他穿著雨衣站在吉普車上，在風中，在雨中，一條街一條街的謝票，滿懷感激地向一輩子關心、支持鄉親道歉、道謝、道別。沒想到在蔡總統一再懇託下，意外多出再任行政院長的這4年。這四年能為台灣做事、為人民服務，是他畢生最大的榮幸，也是時代的惠賜。他由衷感謝這一路來行政團隊夥伴的鼎力相助、蔡總統的信任、立法委員的指教和支持，讓他們做出一些成績，護國衛民，守住台灣。

張惇涵轉述，蔡英文向蘇貞昌表達由衷感謝，尤其在行政院長任期的這4年多當中，有3年多時間籠罩在全球百年大疫，全球政經情勢正歷經重大轉變，並遭逢過極端氣候所帶來的百年大旱；每當面對艱困時刻，蘇貞昌都是支撐台灣穩定的關鍵力量，在蘇貞昌帶領行政團隊全力以赴，以及全體民眾共同努力下，台灣挺過來了。

張續指，接下來，執政團隊將在農曆年期間啟動內閣調整作業，內閣團隊如有正式定案，會儘速、陸續向民眾報告，並在過年後，讓新內閣團隊於最短時間迅速就定位，讓各項政事無縫接軌、順利推動。