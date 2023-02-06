國民黨副主席率團訪陸與宋濤會面　國台辦：願推動兩岸關係發展

國民黨副主席夏立言將於2月8日率團訪問大陸，將與國台辦主任宋濤會面。

國台辦新聞發言人朱鳳蓮今日（6日）稱，歡迎夏立言率團來訪，願在「九二共識」、反對「台獨」的基礎上，共同推動兩黨和兩岸關係向前發展。



夏立言將於2月8日至17日率團訪問大陸，出席有關兩岸交流活動並參訪。

朱鳳蓮稱，陸方歡迎夏立言率團來訪，願在堅持「九二共識」、反對「台獨」的共同政治基礎上，加強與國民黨交往，鞏固增進互信，深化各領域交流合作，共同推動兩黨關係和兩岸關係向前發展，維護台海和平穩定，增進兩岸同胞利益福祉。

國民黨文傳會今日發布新聞稿，公開夏立言的訪陸行程，包括與國台辦主任宋濤會面，雙方會在平等尊嚴的基礎上展開交流對話，反映當前台灣最新民意對台海安全的關切、對區域和平穩定的期望。

本次訪問團的隨行人員包括國民黨大陸事務部主任林祖嘉、國家政策基金會董事兼內政法制組召集人高思博，及國家政策基金會資深顧問趙春山等人。除了北京，夏立言等人亦會到南京、上海、武漢、重慶等地區。

國民黨表示，此行三大重點，包括關心在陸台灣民眾、反映基層民意、和大陸涉台人士交流。