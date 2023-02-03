壽司郎之亂｜惡搞食店風潮失控　日本網紅竟直接店內「脫衣露點」

幾天前一名日本高中生狂舔醬油瓶、口水抹壽司的影片在網路上瘋傳，讓壽司郎母公司「FOOD & LIFE Companies」股價慘跌，蒸發逾160億日幣。



消費者在事後到店面用餐，也發現店面空無一人，可見「迴轉壽司之亂」對壽司郎影響重大。

沒想到事發不久，又引起YouTuber的「跟風」。

新片段再惹爭議 網紅急刪片避風頭（點擊放大瀏覽）：

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一組擁有64萬訂閱的日本YouTuber「EvisJap（えびすじゃっぷ）」在1月31日以「來鬧出風波的壽司郎吃飯」為題，發布了新的影片。

幾位成員在高中生大鬧壽司郎後，來到某家分店用餐，成員Kesu揚言他們「是為了拯救壽司郎而來」，更批評拿醬油罐、茶杯「狂舔」的高中生已經無藥可救了。

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不過他們接下來做的舉動似乎言行不一，幾人用餐後，成員Fuji為了業配品牌上衣，竟在店內「露點」，將原先穿著的上衣直接脫下，再換上品牌上衣。

見到Fuji裸露上身，其他成員也沒有制止，而是在一旁笑稱：「你這樣會被炎上啦！」眾人在笑鬧中結束影片。

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影片一出，立刻惹火原本就對「迴轉壽司之亂」不滿的日本網友，紛紛怒批「我才不想跟破壞迴轉壽司文化的不專業人士購買產品」、「雖然不是直接危害到其他客人，但這種行為也很低級」、「這些人以某種方式刺激了迴轉壽司之亂」、「迴轉壽司店成了YouTuber的主題公園」、「你對壽司郎有仇？想賠償損失嗎？」、「這些利用迴轉壽司話題的YouTuber給我出來」。

雖然頻道在2月1日緊急將影片轉為私人狀態，但他們脫序的舉動仍無法停止網友的謾罵，EvisJap的其他社交平台也尚未對這次事件做出回應。

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