劉文正孕育巫啟賢伊能靜等大牌歌手　曾有人開價26億台幣邀請復出

台灣70年代巨星、著名歌手劉文正去年11月12日生日前後，因心肌梗塞在美國拉斯維加斯病逝，享年70歲，消息震撼華人社會。劉文正培養出巫啟賢、方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇等藝人，堪稱一代傳奇人物。



劉文正是1970、80年代華語流行樂壇的代表性男歌手，他的歌曲流行於台灣、中國大陸、東南亞、香港等地，具有廣大的影響力，被譽為華語歌壇「偶像始祖」。他的演唱影響到中國大陸第一代男歌星的演唱，多位歌手以翻唱劉文正的歌曲成名，在中國大陸形成「男學劉文正」的風潮。

劉文正的代表作包括《三月裏的小雨》、《諾言》、《閃亮的日子》、《阿美阿美》等。

劉文正在1984年淡出歌壇，至美國生活。1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人。其中少女團體「飛鷹三姝」方文琳、伊能靜、裘海正在當年甚為火紅。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，正式移居美國，至此全面自演藝圈隱退。

劉文正曾培養巫啟賢等藝人。（微博@巫啟賢）

伊能靜曾分享「飛鷹三姝」與劉文正合照。（微博）

劉文正獲獎無數，曾獲得3次金鐘獎最佳男歌星獎、5次金嗓獎十大最受歡迎歌星等，他還榮獲新加坡電台票選「80、90年代十大男女巨星」冠軍。

台媒《東森新聞》及《CTWANT》等報道指，劉文正隱居美國之後，幾乎消失在大眾面前，30年來媒體就算想拍，都找不到他的蹤影。曾有人向劉文正開價26億新台幣的演出費，但他仍不為所動、堅持引退，僅有傳聞指出劉文正定居在美國加州洛杉磯附近，以投資房地產為興趣。