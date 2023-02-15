一代巨星劉文正去年美國病逝享年70歲　被譽為華語樂壇偶像始祖

據台媒報道，70年代巨星、著名歌手劉文正去年11月12日生日前後，因心肌梗塞在美國拉斯維加斯病逝，享年70歲，他的經理人夏玉順證實了這一消息。



劉文正是台灣歌手、演員、主持人、製作人，是1970、80年代華語流行樂壇的代表性男歌手，他的歌曲流行於台灣、中國大陸、東南亞、香港等地，具有廣大的影響力。被譽為華語歌壇「偶像始祖」，他的演唱影響到中國大陸第一代男歌星的演唱，多位歌手以翻唱劉文正的歌曲成名，在中國大陸形成「男學劉文正」的風潮。

另外，他亦被看作對華語歌壇「校園民歌時期」的發揚光大起著重要的作用。1980年、1982年、1983年，他蟬聯了三屆金鐘獎最佳男歌星獎，還多次榮獲國際唱片金唱片獎、遠東首席歌星獎、新馬十大歌星雙冠軍、新加坡媒體聯合舉辦的亞洲十大歌星榜首。

1975年他發行第一張個人專輯《諾言》成名，同年主演了第一部電影《門裡門外》，並且第一次赴香港宣傳。劉文正自此開始步入影視圈，在1975年至1982年間共演出了22部愛情文藝片。1979年，轉入東尼機構，發行在東尼的第一張專輯《讓我告訴你》。之後還發行《風》、《你。小姐》及《蘭花草》。《蘭花草》獲得香港電台龍虎榜冠軍。同名專輯《蘭花草》在新馬創下有史以來最高銷量，並受邀參加香港TVB無線電視台12周年壓軸演出。

1984年他結束了和寶麗金的合約後淡出歌壇，至美國生活。1986年底回到台灣，轉至幕後，成立並經營飛鷹唱片，陸續培養出方文琳、伊能靜、裘海正、霍正奇、巫啟賢等藝人。1991年，劉文正結束飛鷹唱片，正式移居美國，至此全面自演藝圈隱退。