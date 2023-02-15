國民黨副主席夏立言訪陸會湖北省委書記　推薦台灣水果農產品

國民黨副主席夏立言近日率團到中國大陸展開訪問，一行人於周一（13日）傍晚抵達湖北武漢。國民黨周三（15日）發新聞稿指出，夏立言一行周一與湖北省委書記王蒙徽會面，並推薦了台灣的優質水果和農產品，認為對當地民眾提高生活品質必有所助益。



新聞稿指，會談期間，王蒙徽表示，湖北近年力推經濟社會高品質發展，湖北省，尤其是武漢市，已越來越成為台商投資、台生求學以及台青尋求發展的重要聚居地。而像是「湖北-武漢台灣周」的活動亦經已成功舉辦16屆，可說與台灣的關係愈發密切，這都為往後雙方加強交流合作打下了良好的基礎。

夏立言表示，台灣和湖北的發展在各方面來看存在很高的互補性，尤其推動經濟社會高品質發展方面，不少領域都是台灣的強項，有很多經驗可以借鑑。而湖北則提供大量機會讓台商、台青盡情揮灑，雙方未來可以交流合作的空間不小。夏立言又當場向王蒙徽推薦台灣優質的水果和農產品，認為一定會對湖北民眾提高生活品質有所助益。

夏立言（前排左）繼續訪陸行程。（國民黨文傳會）

另一方面，夏立言一行周二（14日）上午與武漢及周邊省市台胞舉行座談會，與會者皆強調目前最主要的訴求是盡速恢復疫情前的航班航點，多名在場台生、台青透露往返兩岸成本過高，不少人經已逾3年沒有返回台灣。夏立言則表示，自去年訪陸，他就不斷呼籲兩岸應逐步恢復原有的航班航點，現時既然兩岸取消了入境隔離，雙方也都表現出積極態度，那麼理應加速恢復的進度，並指這不應該是政治議題，而是嚴肅的人道問題。

據了解，夏立言一行周三完成湖北行程後將搭機前往重慶，並於周四（16日）上午與當地台商台胞座談，並參訪抗戰遺址博物館等。