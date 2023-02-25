吳宗憲錄大陸節目出意外「鐵條插出」畫面曝光　網民：拿人命來玩

日前吳宗憲傳出要離開台灣，到大陸發展，引發外界熱議，他本人澄清只是要到大陸錄節目，並沒有要離開台灣，恰巧近日有網友發現一段他在大陸錄節目的片段，節目只顧效果卻沒有考量到藝人安全，他坐在蹺蹺板上被甩飛，重摔倒在地上，好幾秒起不了身。



有網友發現過去吳宗憲錄製大陸節目《超級驚喜》時，有一集請來賽車手挑戰「蹺蹺板平衡」，一邊是吳宗憲與兩位女來賓，一邊則是賽車手駕駛車輛，前面搖搖晃晃已令人不安，到後面車子想向後一點，不料油門踩過了頭，吳宗憲整個人當場飛起重摔。（點圖放大逐格睇👇👇👇）

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從吳宗憲倒下的畫面可見，雖然原本腰間有繫安全帶，但人一往後飛直接撞斷椅背，鐵條接口外露，他人則躺在地上幾秒起不來，讓人看了心驚膽顫。此畫面在網路上再次掀起討論，不少網友都認為沒有顧慮到藝人安危，鐵條若插入背部後果不堪設想「一點都不好笑，拿人命來玩！」

事實上，該片段是3年前錄製的，據《三立新聞網》報導，吳宗憲回想起那一次仍心有餘悸，當下只想著要把節目錄完，事後想來，雖然人沒事只有擦傷，但的確是「有點太玩命了」。

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