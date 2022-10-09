不滿遊客亮刀鬧事！蘭嶼人「吹雞」百人群毆討公道　6人被警拘捕

在台灣蘭嶼旅遊簡姓男子昨（8日）上午在環島公路朗島國小前，和當地施姓居民發生行車糾紛，簡疑亮刀對施男攻擊，島上族人不滿施被欺侮，近百人晚間聚集某民宿尋找簡男，教訓簡並波及其黃姓友人，台東分局凌晨調派20名警力搭船到蘭嶼支援，今上午將施、簡等6人帶回警詢，尚未發現網路謠傳吸毒者，鬥毆確切原因仍待警方調查。



台東分局表示，蘭嶼分駐所昨晚8時許接獲通報，在蘭嶼鄉漁人地區某燒烤店前有打架事件，員警抵達現場後經調查，本案起因為昨日中午11時許於朗島國小前，在地民眾施姓男子與簡姓遊客發生行車糾紛，後因部分在地民眾不滿遊客行為，聚集於燒烤店前欲找簡姓遊客理論，並與同團遊客發生口角及肢體衝突。

蘭嶼當地民眾與遊客發生行車糾紛。（點擊觀看影片）▼▼▼

警方將簡男及友人帶回派出所警詢，了解相關事件原委及涉嫌施暴者，分局也從台東市調派20名警力，凌晨搭海巡快艇到蘭嶼，並向檢方申請拘票，今天上午拘提施男等5名涉嫌施暴者，並將簡帶到案詢問，預定中午帶回台東送台東地檢署複訊。

蘭嶼昨深夜發生聚眾衝突，上百名年輕人在蘭嶼某民宿附近，尋找疑似昨上午和施男發生糾紛的簡姓男子，並在燒烤店前找到簡等人，群起追打簡男並波及黃姓友人也被誤打，造成黃腳部有擦挫傷，群毆場面宛如古惑仔電影情節。

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據了解，群毆事件發生後，有網友在網路留言「蘭嶼發生十多名外地人吸毒後毆打當地人」，吸毒打人流言引發島內青年不滿，眾人群情激憤尋找施暴者，承辦員警說，地方民眾只說「聽說有聞到味道」，調查後也沒有人看到，初步研判是「帶風向謠言」，但會對涉案當事人調查是否吸毒依法究辦。

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