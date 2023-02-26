蔡天鳳閨密揭「1陷阱」致慘劇：若非相信你們，會毫無防備上車？

名媛蔡天鳳遭殺害碎屍一案轟動全城。台灣時尚網紅Doris（林若佳）透露蔡天鳳是自己的閨密，繼昨日（25日）聲稱加碼懸賞金額100萬港幣要將蔡天鳳前夫「逮捕歸案」後，今日（26日）再在IG怒罵蔡天鳳前夫一家。



Doris 26日在IG限時動態怒罵蔡天鳳前夫一家，又指蔡天鳳對前夫全家人視如己出，「不管你之前的詐騙案件，不管你爸的性侵，不管你哥的負債，不管你媽的申請破產，依然對你們全家經濟上給予最大照顧。」

早前報道指，蔡天鳳的前家翁姓鄺（65歲），人稱「球哥」，鄺任職警隊時，曾獲頒香港警察長期服務獎章，並於2001年以警長身份，獲加敘第一勳扣。他於2005年駐守旺角警署，任職偵緝警長，當年調查一宗刑事案件時認識一名女子。鄺事後多次聯絡女子，更涉嫌將其強姦，女子報警求助。鄺因捲入風化案，被警方拘查，其後自行辭職。

Doris在IG限時動態又稱，蔡天鳳即便已經和前夫結束婚姻關係，她依然盡心盡力照顧前夫全家，Doris怒罵：「你們卻用這種最慘無人道的方式來對待她，要不是相信你們，她會毫無防備地上了你哥的那台車嗎？」

台灣時尚網紅Doris（林若佳）時常旅遊分享日常穿搭，在台頗具人氣：

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至於有網民質疑Doris與蔡天鳳是否認識，Doris則不客氣地說：「老娘跟Abby認不認識還要證明給你們看？要不要我順便拍戶口名簿、戶籍謄本、護照、身分證來證明我是真人而不是AI？！」又稱對付酸民，她一律封鎖，「有那個時間哭夭的話，先去想想怎麼賺錢把自己的生活過好再說吧！」

據早前報道，台灣時尚網紅Doris（林若佳）Facebook有超過26萬粉絲追蹤，她透露蔡天鳳是自己的閨密，看到新聞後相當震驚。

蔡天鳳是香港名媛，在時尚圈頗具知名度：

2月25日，Doris在Facebook轉發要捉拿蔡天鳳前夫的懸賞文，表示要加碼100萬港幣的賞金，她貼文寫道，「另外有香港的朋友或網友，可以提供此人任何資訊協助警方，捉拿到案的話，除了此貼文的200萬港幣，這邊會再額外增加100萬港幣的懸賞費用，請大家幫幫忙。」

Doris經營韓國服飾網拍生意，常分享穿搭、生活照，身上穿戴的都是昂貴名牌，惟2018年捲入假名媛風波。當時爆料者指出，Doris有8成以上的手袋，都是跟貴婦朋友借來的，當時面對爆料內容及外界質疑，Doris事正面回應稱，自己從來沒有以名媛姿態自居過，也從沒想要在媒體前曝光，只是想在自己的部落格裏分享生活及穿搭而已。