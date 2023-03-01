蔡天鳳追思會｜台女星恬娃欲組團來港參加：與沈殿霞同是女人典範
撰文：ETtoday
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名媛蔡天鳳疑遭殺害分屍，至今仍有部分遺體未被尋獲，殘忍案件引發各方高度關注。
台灣資深女星恬娃（范月娟）也對此事件表達不捨，在Facebook感慨蔡天鳳和沈殿霞一樣「都是女人的好典範」，若可以的話，希望能到香港去參加追思會。
恬娃2月28日在Facebook發出沈殿霞和蔡天鳳的照片，並寫下：「恬娃有去參加沈殿霞香港的追思會，香港蔡天鳳追思會，如果可以事先知道，很想揪團（組團）去參加喔！」
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她誇讚這兩位「都是女人的好典範」，對於蔡天鳳遇到這麼可怕的事情，難過表示「好心痛」。
蔡天鳳事件震驚各界，郭富城妻子跟她是閨密，日前也痛心發文：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」
郭富城也跟著轉發「祈求安息」。
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【本文獲「ETtoday」授權轉載。】
蔡天鳳Abby Choi是誰？
蔡天鳳是本港名媛，活躍於時裝界，屢次登上知名雜誌，被形容為「新星」，Abby現任丈夫是譚仔「太子爺」，林盛斌任司儀。
蔡天鳳Abby Choi碎屍案有誰被捕？
前夫、前家翁、前家姑、前大伯及前家翁情婦已被捕。前夫及他的父親、兄長遭落案起訴一項謀殺罪，前家姑被控妨礙司法公正罪，一家四口還押至5月8日再訊。