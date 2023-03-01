蔡天鳳追思會｜台女星恬娃欲組團來港參加：與沈殿霞同是女人典範

名媛蔡天鳳疑遭殺害分屍，至今仍有部分遺體未被尋獲，殘忍案件引發各方高度關注。



台灣資深女星恬娃（范月娟）也對此事件表達不捨，在Facebook感慨蔡天鳳和沈殿霞一樣「都是女人的好典範」，若可以的話，希望能到香港去參加追思會。

恬娃2月28日在Facebook發出沈殿霞和蔡天鳳的照片，並寫下：「恬娃有去參加沈殿霞香港的追思會，香港蔡天鳳追思會，如果可以事先知道，很想揪團（組團）去參加喔！」

【相關圖輯】現任丈夫首現身到殮房認屍 家姑稱蔡天鳳「善良用錯地方」 3男女廣東來港拜祭稱曾受蔡恩惠（點擊放大瀏覽）：

+ 15

她誇讚這兩位「都是女人的好典範」，對於蔡天鳳遇到這麼可怕的事情，難過表示「好心痛」。

蔡天鳳事件震驚各界，郭富城妻子跟她是閨密，日前也痛心發文：「心情極度悲痛，此刻仍無法接受這是事實！內心難過得無法言喻，只有一千個為什麼？痛心的情緒至今仍然未能平伏！祈求安息。」

郭富城也跟著轉發「祈求安息」。

【本文獲「ETtoday」授權轉載。】