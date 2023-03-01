蔡天鳳案｜香港10大奇案逐個數「康怡花園烹夫案」屍體仍未尋獲

【蔡天鳳碎屍案】蔡天鳳（Abby Choi）命案震驚各界，分屍手法殘暴不堪，遺體至今還未完全尋獲，這次的命案也讓人聯想到幾部香港的經典恐怖電影，事實上這些電影情節都是改編自真實案例，疑兇毀屍滅跡的手法更血腥殘忍。



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一、紙盒藏屍之公審

編自1974年的「跑馬地紙盒藏屍案」， 被害人遇害前致電陳姓女同學相約見面，不過同學到達相約的跑馬地電車總站時，沒有看見被害人身影，直到隔天早上，在一間獸醫診所前的人行道旁，診所職員發現有一座紙箱，前往查看，看見紙箱內有一名全裸屍體。

疑犯行徑十分殘暴，將死者遺體兩個乳頭割除，體毛也有被灼燒的痕跡，最後檢方是在被害人身上的肌膚及指縫殘留物與被告家中的衣物纖維進行比對，結果一致後才將主嫌繩之以法。

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二、香港奇案霧夜屠夫

改編自1982年的「雨夜屠夫案」，當時案件主謀為一名計程車司機林過雲，他前往照相館沖洗照片時，被照相館店員發現照片內容有驚悚的肢解過程照而暗中報警，整個案件才浮上檯面。

主嫌前後共殺害4名女性，犯案手法均是以電線勒死後進行屍姦，再將被害人分屍，檢方他的家中搜出40部犯案影片，其中有3部是屍姦與肢解死者的過程，此外還發現他會將被害者的性器官保存起來，更變態的是還將這些都拍成影片，為日後欣賞所用。

主謀之所以被冠上「雨夜屠夫」稱號，是因為他的犯案時機多為下雨的深夜，且最後犯下多宗殺人案的他也沒有被判決死刑，而是判處終身監禁。

三、四人幫之錢唔夠洗

改編自1983年的「佳寧謀殺案」，整個案件經歷17年，是一宗大型貪污與詐騙案件，波及到佳寧集團的高層與香港以外的銀行，甚至為了調查此案，前前後後香港派出相關人員至8個國家進行調查。

案件爆發於香港知名酒店，被殺害的是裕民銀行經理伊巴謙，不過有許多人推測他當時的身份可能是稽查員，到香港是為了調查佳寧財團的帳目，因為警方逮捕一名馬來華人麥福祥，他拱出是陳松青所指使，後來檢方才又揭露一宗內幕，裕民銀行已借出高達5億美金給佳寧銀行，最後整件事才浮上檯面。

四、人肉叉燒包

改編自1985年的「澳門八仙飯店滅門案」，全案錯綜複雜，警方在將嫌疑人黃志恆定罪前，他就自行了結生命，讓案件成為懸案，而遭遇殺害的共有10人，為八仙飯店創辦人鄭林一家與一名員工。

1985年8月在黑沙海灘浮出8件殘肢，遊客發現後報警，只是當時殘骸都因為泡海水時間過長而嚴重腐爛難以辨別，直到鄭林親兄弟寄信給警方後，警方才再次展開追查，長時間跟蹤疑犯，不過卻沒有什麼進展，最後才將在海邊撿到的其中一個殘肢對比，結果為鄭林九阿姨的遺肢，此外，外界盛傳疑犯將所有被害人屍體做為「人肉叉燒包」還販售出去，整個案件震驚港澳地區。

五、等候董建華發落

改編自1985年的「寶馬山雙屍案」，兩名死者為英國籍的情侶，在前往香港的賽西湖公園遊玩後失聯，隔日被其他遊客發現屍體。男性雙手被反綁，尋獲當下還有意識，不過因為身受重傷，最後也回天乏術；女性除了身受重傷且身亡外，還被發現曾被強姦的跡象，兩人身上都有明顯的受到棍棒亂打的痕跡，傷口多達上百處。

事後，檢方藉由目擊證人與死者體內殘留的液體，將主嫌尹三龍等人捕獲，當下他甚至還未滿18歲。然而他在2004年已完成刑期出獄。

六、香港奇案之烹夫

改編自1988年的「康怡花園烹夫案」，全案疑點重重，自稱殺了丈夫的馬潔芝向女兒坦承親手殺了父親，女兒覺得很疑惑，但進房時也沒看見父親的身影，幾個月後才由女兒的叔父報警，進入偵查階段，這也是香港第一宗「屍體未尋獲」的分屍案。

主嫌透露犯案動機是丈夫外遇，起爭執後，希望被害人可以離開小三或者給予金錢，但都未有效果，因此才聯合其他三人將丈夫處死，再將其綑綁並放入鍋子，直到血流乾後分屍並到垃圾場遺棄。

因為檢方最後也沒有尋獲遺體，到命案現場進行血跡採驗時，也因為當時驗血技術不純熟，無法直接定罪，僅能依照證人的說詞，但案發當下馬潔芝的精神狀態其實並不穩定，所以最後的判決將她處以終身入精神院進行治療。

七、溶屍奇案

改編自1989年的「空姐溶屍案」，當時被告黃大衛因在戀情中劈腿多人，引起正宮與小三間的紛爭，最後女友之一的28歲泰國空姐被黃大衛與另一名女友殺害。

警方接獲民眾報案後，前往查看，在屋內浴室發現一個大鐵箱，打開後發現一名女性遭到嚴重腐蝕的人型殘骸，警方便立即將兩人當場逮捕。

八、三五成群

改編自1997年的「秀茂坪燒屍案」，最令人感到驚訝的是全案被告都未滿18歲，當時年僅16歲的死者陸志偉遭到一群惡霸毆打，他並非是第一個遭到群毆的人，在這之前還有一位輕度弱智的「三叔」，主嫌誤認為是死者報警，因而對他痛下毒手。

事實上，死者成為「人肉打樁機」後，主嫌們輪番出手時認為人怎麼打都不會死，直到他逐漸失去意識，才驚覺不對勁，不過一切都來不及了，在失去意識後，惡霸們便將他載往秀茂坪三十二座的垃圾房燒毀，放火前還將其臉以化學液體腐蝕，為了讓人認不出屍體，最後再將燒完的遺骸丟進垃圾堆填區丟棄。

不過整個案件都被「三叔」目睹，經過舉報後，全案6名主嫌被判謀殺罪起訴，當時共4人被判處終身監禁。

九、人頭豆腐湯

改編自1999年的「Hello Kitty藏屍案」，該名被害者為23歲的舞女，主嫌共有3人，他們將被害者關在尖沙咀一帶，因為金錢糾紛，禁錮期間多次將她毒打至顱內出血，還逼被害人吞下排泄物，用熱熔膠等物不斷往傷口上淋。

上述是在被害者生前做出的殘忍事跡，在她失去生命意識後，主嫌等人開始毀屍滅跡，最後3人將頭顱縫進Hello Kitty玩偶中藏屍。

十、正義迴廊

改編自2013年轟動全港的「大角咀肢解父母案」，主嫌為一位29歲男子，謀殺自己的父母，再對外宣稱父母失蹤，希望能尋求外界幫助來找回父母，最後還報警尋求警方，但警方調閱出境紀錄並沒有發現他們的出境資料，才展開一連串的調查，最後才發現報警要找回父母的舉動完全是掩眼法。

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