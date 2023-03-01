美售台66架F-16料2026全數交機　《華郵》曝台機師嚴重不足成隱患

美國售予台灣的66架新造F-16戰機，預計在2026年全數交機，然而據《華盛頓郵報》周三（1日）報道，台灣正面臨戰機機師不足問題。



報道指，生育率下降、從軍吸引力下滑，台海衝突風險升高，導致多年來台軍招募人數均難以達標，這在精英戰機機師中尤為嚴重；一旦66架F-16戰機全數交機，第四代戰機總數將達200多架，而以目前進度來看，台灣將沒有足夠的機師來操控這些戰機。據台灣立法院數據，2011至2019年，台灣空軍僅新增21名機師，可是針對這批3年後交機的戰機，台灣卻須補進約100名新的機師。

淡江大學國際事務與戰略研究所助理教授揭仲表示，要在未來3年補足短缺將十分困難，而資深機師還要肩負起訓練新人、攔截解放軍戰機的責任，其人數將更加不足，負擔也會更加沉重。而且，除了基本訓練，受訓飛F-16的學員還須累積至少250小時的飛行時數，要成為一個完全做好戰鬥準備的F-16戰鬥機機師，可能需時長達5年。

雖然人員緊張，但前線機師還是表示必須做好準備。戰鬥機機師蕭義教中校（Hsiao Yi-chiao，譯音）被問及是否認為自己有機會看到台海爆發衝突時表示，最初世人也以為俄羅斯和烏克蘭不會開戰，但戰爭還是爆發了，故他們必須做好準備，「重要的是拿出抵抗的意願」。