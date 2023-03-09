台中雙屍命案　62歲母長期照顧37歲病兒　疑不堪壓力殺子後再自殺

台中大里8日下午發生母殺子人倫悲劇，62歲的劉姓婦人疑不堪長期照顧無法生活自理37歲的兒子，趁兒子感冒餵食安眠藥，將他雙手反綁，持榔頭敲昏，以水果刀猛刺胸腹、頸部，最後劉姓老婦疑似以水果刀切腹身亡，腹部有多處穿刺傷口，手上也有傷口。



台灣警方表示，命案現場已排除有外人所為，但兩人真正死因還待檢警調查釐清。



綜合台媒報道，居住在台中大里美群路巷弄內的陳姓一家4口，原都在工地擔任磁磚小包工，3月8日兒子感冒，妻子留在家中照顧，陳姓屋主和女兒相繼出門，陳姓屋主工作到傍晚返家，就發現妻兒在三樓兒子房內躺臥血泊中，無生命跡象。

劉姓老婦不論去哪兒總是把兒子帶在身邊，因37歲的兒子生活無法自理。（翻攝三立新聞網）

台媒指出，37歲陳男雙手遭反綁，躺在雙層床鋪的下鋪，右額頭有一個一元硬幣大小傷口，眼睛戴有眼罩，脖子2、3條刀傷，腹部穿刺傷；62歲的劉姓婦人則倒在地上，腹部多處穿刺傷口，全身是血，兩人周遭還有多罐空的安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索。

據了解，37歲陳男因患有過動症和躁鬱症，反應較慢、生活難自理，一直由媽媽帶在身邊照顧，但他日夜顛倒，母親長期失眠。據陳姓屋主表示，近日家中氣氛還算和樂，並沒有衝突，不清楚怎麼會發生這樣的狀況。

中山醫學大學法醫系副教授高大成指出，母子躺臥血泊及其周遭發現安眠藥、榔頭、兩把水果刀、繩索等證物，研判是家暴殺人，恐與母親長期照顧兒子精神耗弱有關。

高大成認為，婦人恐預謀一段時間，遇到兒子感冒，可以趁餵藥時摻安眠藥的感冒藥。但他也強調，真正死因尚待調查。

台灣長照悲歌：阿嬤敲死照料30年的老伴 法官同情獲緩刑

《聯合報》2022年曾製作專題統計，近十年來，台灣每年都有約十件「照顧殺人案」，幾乎一個月就會發生一件；近三分之一的加害者都在殺人後選擇自殺。凶器除刀具外，還包括枕頭、熱水瓶、延長線等家用品，顯示照顧者動手那刻，手邊拿到什麼就用了，並非預謀，而是壓力讓理智斷線。

2018年曾有另一宗案件照護者殺人案震驚台灣社會。79歲陳姓老婦30餘年間照顧疾病纏身、每日須洗腎的丈夫，2018年在得知丈夫血管鈣化，未來恐無法再加裝心臟支架後，疑因不堪壓力，趁丈夫睡午覺時，拿榔頭猛搥老伴頭部13下致死。

陳婦自首時表示，自己因無法再照顧，才拿榔頭打死丈夫；案發後她因精神、身體欠佳，入住三總北投分院精神科，也暴瘦17公斤，瘦得僅剩38公斤，無法再自理生活。台灣士林地方法院一審依殺人罪判她2年8月徒刑。陳婦上訴，今年（2023年）台灣高等法院開庭時，法官感慨「老人照顧老人悲哀」，撤銷原判決，改判她2年徒刑，緩刑5年。

台灣高等高院表示，案子是「老老互相照顧」的長照悲歌，加上陳婦無怨無悔照顧孫子，身心負荷過重，相信她不會再犯，因此宣告緩刑5年。陳婦有望不入獄。