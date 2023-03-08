扛著《憲法》砍《憲法》　台灣統派何以不容見秦剛「法理一中」？

中國外長秦剛7日在兩會外長記者會上首秀，共回應14道問題，中美關係與台灣問題是主要焦點。秦剛在記者會上一席自嘲「沒有被稱為戰狼，若有所失」，中國沒有所謂的「戰狼外交」，但中國外交官是「與狼共舞」，堅定表明北京捍衛自身正當國家利益的意志不變；又尤其當秦剛拿出《中華人民共和國憲法》，大談統一是神聖職責的說法，立即席捲台灣官學界與媒體廣泛關注。



針對中美關係與台灣問題，秦剛堅定指出「解決台灣問題，是中國人自己的事」，直白回懟美國國務卿布林肯（Antony Blinken）日前「台海衝突是全球議題，不是中國內政」說法，並且舉了俄烏戰爭對比台灣問題質疑美國，不啻為正告其他國家，美國的所作所為實是違背其自己所宣稱。對於兩岸關係發展，秦剛拿出一本《中華人民共和國憲法》的動作則十分吸引眼球，其依據法理條文聲明「台灣是中華人民共和國的神聖領土的一部分」，卻引來台灣內部紛沓不一的解讀。

綜合台灣學界反應見解，基本同意秦剛此次涉台回應，主要意在法理上反駁美國對台灣問題的各種干涉，強調北京作為於法有據，將之上綱《憲法》，阻止美國將「台灣問題非中國內政化」成為一種新常態。

3月7日，第十四屆全國人大一次會議舉行記者會，外交部長秦剛上任後首次公開亮相並回答記者提問。（01直播截圖）

尤其秦剛特意拿出1982年制定的《八二憲法》，強調統一是神聖職責、外國無權干涉，也讓台灣學界警惕北京未來或參照香港問題處理對台事務，一如過去制定《反分裂國家法》（2005年）、《國家安全法》（2015年），以及2020年兩會通過《香港國安法》的形式邏輯，以法理化匡定事務邊界。此外，更有甚者擔憂，北京罕見拉高提以《憲法》的舉措，是否預告推進《武統法》的立法進程，用以確保未來當美日等外部勢力介入台海情勢時，添附北京得採取武統手段的合法性與合理性。

相較台灣學界聚焦北京就統一台灣的「法理化」進程，在台灣內部被視為「統派媒體」的《聯合報》所發表的評論，則顯得「突兀」。在一篇發自「主筆室」的評論文章「秦剛搬出共和國憲法，打臉王滬寧與宋濤」中，直接指責秦剛提起憲法，等同將兩岸過去在「九二共識」上形成的「默契」，即以創造性模糊所撐開的空間「一舉弄塌」。

該評論論斷，「如果只按兩岸各自《憲法》行事，兩岸早就無需推動任何交流甚而合作，無需談什麼兩岸一家親與心靈契合」；「按照共和國《憲法》，王滬寧與李克強都不必再談完善增進台灣同胞福祉的制度和政策，或推動兩岸共同弘揚中華文化，（兩岸）只剩下兵戎相見的份兒」。

針對李克強在任內最後政治報告中，首提「共同弘揚中華文化」，有台湾學者評論稱，顯示中共中央政治局常委王滬寧所主導的涉台團隊，一直在找與台灣民眾的共性，即強調兩岸「同」的部分。（中新社）

綜其上述，就某種程度而言，係將兩岸關係定位在必須模糊以對，以確保在台信奉「一中」的「中華民國派」，得繼續主張「『兩個中國』在模糊化、抽象化的一個中國概念間，可以並存」，而中華民國必要在此創造性模糊空間，方有立足之地，否則無以為繼。

然而，此間立場卻透露了貴為「在台一中派」在打擊台獨、回應北京之間游擊的尷尬與矛盾。首先，在台統派長年攻訐民進黨政府食中華民國俸祿，卻寄生台獨的行徑，經常性提起《中華民國憲法》內含的「一個中國」，正告民進黨、拒斥台獨主張與發展空間，意即《中華民國憲法》「法理一中」的定位，是其主張兩岸關係同為「一中」的根本，而這樣的立場基本也已「說服」民進黨，如見民進黨創黨大老、現任台灣駐日代表謝長廷過往提起「憲法一中」概念，即不為民進黨內接受，可見一斑。只不過，同樣是溯源《憲法》、強調「法理一中」的做法，台灣統派可以高舉《中華民國憲法》表現「一中」，卻拒斥秦剛手持《中華人民共和國憲法》彰顯「一中」，顯然帶有此法理非彼法理的歧視性矛盾。

其次，對於北京對台「法理化」作為，類似的差別待遇也表現在一定程度「理解」《反分裂國家法》，因為那是針對台獨而來，但共和國憲法必須反對的份上——因為共和國憲法將直接扼殺中華民國存在、挑明兩岸只得重回兵戎相見。這樣的差異化處置，一如前述，依舊無法自圓何以《中華民國憲法》可以表揚一中，何以《中華人民共和國憲法》只能將兩岸帶回冷戰的問題。

最後，兩岸共同夯實「法理一中」，之於兩岸憲法的價值與精神並無過失，絲毫不涉殃及既有九二共識的存廢，今日竊以為秦剛一本《中華人民共和國憲法》足以「一舉弄塌」九二共識的顫慄之言，溯及根本，只相應了「跟拜民進黨」而不自知的蠢鈍，等同意識自葬於民進黨將九二共識等同一國兩制說法，照單吸收中華民國在統一概念的「法理一中」下，毛將覆焉的焦慮，於是乎造就今日這般「扛著《憲法》砍《憲法》」的謬論叢生。