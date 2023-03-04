誰讓台灣的「疑美」子彈繼續飛下去？

隨着美國政界學界各種台海開戰、毀滅台灣的說法紛至沓來，再加上台灣官方緊鑼密鼓的備戰動員，賴清德一句「不能懷疑美國」，反而更讓台灣社會「懷疑美國」的潛流浮上水面。「疑美」這顆子彈在台灣能飛多久、飛到什麼地步，成為觀察兩岸未來局勢變化的一個關鍵指標。



近半台人對美國承諾沒信心

近期一項民調，為眾人提供了一個切入點。台灣財團法人民主文教基金會於3月1日公布「疑美？信美？台灣人民對美國的認知」調查，結果顯示將近60%民眾相信美國積極介入兩岸問題，且有略為過半的民眾認為，美國近年來訂出許多友台政策的目的，在於「用台灣壓制中國大陸」。

同時，儘管有55.4%民眾認為美國「只想利用台灣壓制中國大陸」，遠高於19.7% 的相信「真心守護台灣」，但對於美國保障台灣安全的承諾是否有信心？認為「非常有信心」和「還算有信心」合併為42.8%，「不太有信心」和「完全沒有信心」合併則有49.1%，「未表態」者為8.1%。

台灣民主文教基金會3月1日舉行「疑美？信美？台灣人民對美國認知」民調記者會。（民主文教基金會提供）

此外，有54.2%民眾認為美國的介入會讓兩岸問題「更難解決」，並有47%民眾認為對台灣不利，認為有利者為34.1%。同時，有61%民眾認為台灣應該「親美和中，不選邊」，遠高於22.8%「親美反中，選擇美國」。

民主文教基金會董事長桂宏誠解讀，他分析這份民調顯示台灣民眾相信，美國介入兩岸問題是為了美國的利益，但民進黨政府完全倒向配合美國的「抑中」政策，對台灣的利益和安全保障，卻仍充滿着疑慮。

換言之，「疑美」的氛圍在台灣產生，確實是存在着生長的土壤，而不單純只是政治人物或媒體炒作出來的產物。問題在於這顆子彈會飛往「反美」的下一步？還是被更大的「抗中」、「恐中」、「拒統」能量所解消？

推下信任崩塌的第一張骨牌

台灣社會長期受美國意識形態所主導，政界不分藍綠以及各領域的決策精英，也都是「親美」居多。過往就算美國在50多年前《上海公報》便有「出賣台灣」的歷史紀錄，但由於地緣政治的屬性，「親美」或「倚美」依舊是扮演着宰制台灣走向的地位角色。

美國智庫「太平洋論壇」發布《台灣淪陷後的世界》報告。（報告封面截圖）

然而，當中美博弈牽動全球地緣政治格局重組，「戰爭」的陰影比過往任何一個時刻更逼近台灣，而把台灣推向戰場的「影武者」，非但不是被認為可能發動「武統」的北京，反而是被認為必將「保台」的華府，那麼信任崩塌的第一張骨牌，就有了被推下的可能。

遠的不說，光是最近的幾個事態，美國便以「不演了」的姿態，直接把台灣在其心中的樣貌和位置攤了出來。首先，今（2023）年初，華府智庫一份兵推報告，無論結局慘勝抑或慘敗，戰場設定就在台灣身上，台灣將成「廢墟」，台灣人將淪「砲灰」。

其次，2月21日美台舉行高層「國安」對話，有意營造美國捍衛台灣的「盟友」形象，可是隨即傳出白宮有「毀滅台灣」的計劃。儘管台灣外交部立馬跳出來替美國「澄清」，指該傳聞「完全未經查證」、「與中國對台進行的認知戰相互呼應」云云，但無論如何，卻也揭露了台灣之於拜登（Joe Biden）而言，並沒有比特朗普（Donald Trump，台灣譯作川普）的「桌上筆尖」貶抑比喻好到哪裏去。

再者，美國智庫「太平洋論壇」（Pacific Forum）近日發表《台灣淪陷後的世界》（The World After Taiwan's Fall）報告，以聳動的筆觸宣稱，倘若台灣「淪陷」到中國手中，將痛失「民主重鎮」，帶來軍事與情報雙重危機，並引發全球經濟衰退等「嚴重後果」。在美國作者群眼中，他們最擔心之處在於，中國將一舉超越美國在印太區域的影響力，「美利堅治世」（Pax Americana）將被「中國治世」（Pax Sinica）取代。

台灣前立委蔡正元引述美國媒體人指白宮有「毀台計劃」，美國在台協會（AIT）2月22日發布聲明稿澄清，強調美國總統拜登曾親自投票支持《台灣關係法》，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。（Reuters）

「大美國主義」偏見與狂妄

無論是兵推報告、「毀台」傳聞，還是「台灣淪陷」的擔憂，民進黨政府已經越來越失去宣揚「美台友好」的施力點。根本原因在於，這些華府政治精英的台灣想像，完全透露出其背後荷里活（內地與台灣譯作好萊塢）式的世界觀，除了各種假設前提之外，甚至認為唯有美國當道，世界才有和平，流露出高高在上的「大美國主義」偏見，為了對抗和平崛起的中國，把台海危機拿來作為賺取政治資本、維護政治權力的表演素材。至於台灣和台灣人的安身立命或何去何從，從來不是美國真心在意的事情。

也就是說，美國精英越是拿台灣或台海危機說事，越發呈現出他們「目中無台」的真實面目。

回到本文開頭提到的台灣最新民調，如果放長時間來看，從美國阿富汗撤軍、俄烏衝突「曲線援烏」，一直到近來官員赴台宣揚「全民皆兵」、「不對稱作戰」，甚至傳出各種「毀棄台積電」、「打巷戰」等五花八門的論調，都讓台灣人在思想上、身體上感受到戰爭的煙硝味，從而對美國「無條件的愛」慢慢走向「半信半疑」之間。

「疑美」論將在台灣發酵到什麼程度，端視華府鼓吹戰爭、北京和統號召、台北政客抉擇這三方博弈拉鋸到什麼程度。但總的來說，美國自我形塑出對台灣「鐵肩擔道義」的正面崇高形象，正在被他們自己狂妄自大的所作所為，切出一個又一個的開口。