疑美疑日疑民心　台灣人該疑的是「抗中保台」

隨著各形各色「台海戰爭降臨論」出陳，曾經自詡「豪豬」武裝壯膽的民進黨政府如今也開始產生自我懷疑，內部除了有朝野政黨糾結多年的「疑美論」不墜，近期再有針對日媒報道九成台灣退役軍官不忠、蔡英文無法掌握台灣軍隊情事而煩心，高調要求日媒道歉。



對於台灣青年、民心能否齊力做好備戰，台灣內部也共識不能，整體呈現喊話自信有餘，但安全感維護不足的現象，因此官民兩造鎮日走向疑美、疑日、疑民心的漩渦，疑神疑鬼熱防認知戰，無暇他顧。



綜觀台灣朝野爭執多年的「疑美論」，核心討論不外乎幾點，從早年的美台利益是否一致，美國會否在關鍵時刻「棄台」，到一旦台海有事，美軍會否以任何形式軍援台灣，以成就保台的具體效果。尤其在俄烏戰爭啟示下，美國是否出兵護台是最近這波「疑美論」的新焦點。

面對紙上談兵，民進黨政府回應美軍會否軍援台灣的回應，始終保守以對，多是轉移話題，導向台灣必須靠自己撐過第一擊，或撐過多少時日才可以延伸對美援的「期待」，對於如美國總統拜登（Joe Biden）簽署2023年度國防授權法案，授權未來5年，提供台灣100億美元無償軍援、20億美元「外國軍事融資」（FMF）貸款等作為，台灣官方僅能表態歡迎美國國會以「創意性方式」展現對台灣安全重視的評價，民間反應方面則看法兩極，有48.2%台灣人相信美國會派兵參戰、45.6%受訪者持保守看法，趨勢穩定。

然而，參考中外就台海戰爭的兵推，台灣在欠缺美軍實質援助的條件下，毫無意外均以落敗收場。這般「科學解釋」台海戰爭的情景，在美軍援台不可能化作白紙黑字下，是「疑美論」今日在台始終能收穫票房的基本背景。

台灣前立委蔡正元引述美國媒體人指白宮有「毀台計劃」，美國在台協會（AIT）2月22日發布聲明稿澄清，強調美國總統拜登曾親自投票支持《台灣關係法》，美國對台灣的承諾「堅若磐石」。（Reuters）

「疑美」之外，向來親近的台日關係，近期也因日媒一則報道平添波瀾。《日本經濟新聞》日前報道，「台灣有高達九成的退役軍官提供情報給中國」、「蔡英文至今無法掌控軍隊」等內容，引發台灣輿論震驚，並引起民進黨政府強烈抗議。台灣「國防部長」邱國正強力反擊日媒捕風捉影，蔡英文則提示要嚴正抗議，退輔會主委馮世寬更是爆粗口飆罵；盤點台灣政府後續共出動包含台灣總統府、國防部、外交部、退輔會等眾多部門一起去逼日媒道歉。

事實上，台灣政府動輒要求媒體道歉的舉措，大可不必。就連政治立場向來親近民進黨政府的日媒駐台記者也直言，若認為報道不對，發一則澄清聲明即可，「若對方拒絕道歉，那丟面子的反而是台灣政府，動不動就要求媒體道歉的做法，值得商確」。

就報道本身而言，從台灣政府角度視之，確實有損台軍形象、詆毀軍人首重的忠誠和榮譽，然而，反映在台灣政府上下反應過激的心理，實則是外在安全感與建軍防衛自信不足的表現——首先，安全感不足主要來自兩岸軍事衝突風險陡升現實，各國與相關機構逐一點名示警，但台灣從來無能也無法從美國政府獲得明確的安全保證所致。根據美國「拉斯穆森報道」（Rasmussen Reports）最新民調顯示，46%的美國人反對派地面部隊援助台灣，另日本「新聞通信調查會」民調更高達74%反對自衛隊介入台海戰爭，此間態度都與台灣的期望落差很大，輔以烏克蘭血淋淋的經驗在前，更加深了這道安全感薄弱下的敏感。

美國總統拜登2023年1月25日宣布，向烏克蘭提供31架M1艾布蘭坦克。（Reuters）

其次，關於台軍是否足以抵禦解放軍他日的形式攻台，縱使台灣官方高調武裝，對美軍購不手軟，擬形塑台灣「豪豬」印象，但這些年來台灣軍方爆發多起「共諜案」、台灣退役將領赴北京聞中華人民共和國國歌起立、台灣三軍動輒發生演習意外等事件累積，台灣軍隊是否一如「全球火力」（Global Fire Power, GFP）公布2023年軍力排名世界第23位般「能戰」，顯然在社會評價中存在不匹配的地位。而日媒這起引述不具名台灣軍方人員的報道，則直接挑動了台灣政府自我懷疑的神經，憂懼軍方在本已不足的社會信心層面，每況愈下。

除此之外，《經濟學人》（The Economist）2021年4月一則《地球上最危險的地方—台灣》的專題報道，則開啟了台灣社會對於自身安全能否為續的警鐘，近月進一步陳述「台灣對中國的威脅感到麻木」的說法，更連帶掀起「台灣人民是否做好備戰」的自我詰問。類似的線索可從蔡英文去年底宣佈義務兵役從現行4個月延長到一年的決定，卻遭致台灣青年群體的反彈找到線索，台灣執政黨也飽受自身無力維穩兩岸關係，卻思「送青年上戰場」的攻訐。

進一步參考台灣內部媒體進行的調查，更可突出箇中矛盾。根據台媒《ETtoday新聞雲》去年10月民調，若兩岸爆發衝突，有44.9%台灣民眾讓願意自己或家人上戰場保衛台灣，相較於前次7月調查增加4%，甚至比2019年1月調查大幅增加12.2%。其中，又以18歲、19歲族群達96%最高，但值得注意的是卻有高達87%反對恢復徵兵。然而，反觀台媒《遠見雜誌》進行的調查，結果顯示51.3%過半台灣民眾不願意為台灣上戰場，其中又以20歲至29歲年輕人超過七成最高，願意上戰場的，則以30歲至39歲居多，比例為47.9%。

蔡英文拍板台灣兵役從現行的4個月延長為一年，亦即凡2005年後出生的役男開始適用。（台灣國防部）

也因此，在美國實質軍援台灣沒譜，美日民眾反對軍援台灣的民意仍是主流，台灣軍隊從軍備實力到忠誠都受到懷疑，到台灣民眾願意挺身上戰場的意志兩極下，現階段的台灣朝野與社會皆難以想像他日台海爆發軍事衝突，台灣軍民得以如烏克蘭全國上下齊力抗俄一般堅定，這便是台灣今日集合外在安全感與建軍防衛自信不足的寫照。

總的來說，台灣官民眼下疑美、疑日、疑民心等疑竇不止，終歸是結果而非起因，主政的民進黨政府與其磨刀霍霍高調號令日媒要為一則報道道歉，不如反求諸己，試問何以蔡英文高唱「抗中保台」、賴清德修正蔡英文路線而生的「和平保台」說法，無法信服台灣社會疑慮心止。與其忙碌於疑美、疑日、疑民心，追根究底是台灣社會對於「抗中保台」、「和平保台」做出的保證不敢相信，做出懷疑所致。民進黨政府不務兩岸正業在前，領著民間鎮日疑神疑鬼、凡事上綱認知戰，殊不知自己才是導致台灣安全有慮的鬼神，方是最大的問題所在。