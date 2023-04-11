傳解放軍舟山艦聯絡台軍艦要求「擺拍」：拜託開近一點方便拍攝

就在台灣總統蔡英文訪美回台後，解放軍立即展開為期3天的圍台軍演，民進黨立委王定宇10日透露消息指，解放軍054A型舟山艦近2天因為海象不佳，美菲「肩並肩」聯合軍演又即將於11日展開，「為急著交差」，舟山艦以用無線電聯絡附近相互監控的台灣海巡艦，「拜託開靠近一點，讓他們可以拍些東西交差」。台灣國安人士事後證實「確有此事，而且不止一件」。



台灣國防部10日稍早表示，解放軍東部戰區持續在台灣周邊軍演，對此台灣軍方密切監控、注蒐軍情動態。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，士兵們站在一艘中國軍艦甲板上。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

根據台灣國防部說明，解放軍10日上午編組軍機、艦，分自中、南部逾越海峽中線，計偵獲蘇愷30、殲10/11/15/16、轟6、運油20、運8、運9及空警500等型機59架次。其中逾越中線及進入西南、東南空域39架次；軍艦11艘次。解放軍山東號航艦編隊，亦於西太平洋海域執行航訓，台軍則運用任務機、艦及岸置防空、反艦飛彈系統嚴密監控、應處。

解放軍東部戰區新聞發言人、陸軍大校施毅10日指出，8日至10日，解放軍東部戰區圓滿完成環台島戰備警巡和「聯合利劍」演習各項任務，全面檢驗實戰條件下部隊多軍兵種一體化聯合作戰能力。戰區部隊全時待戰、隨時能戰，堅決粉碎任何形式的台獨分裂和外來干涉圖謀。

解放軍環台軍演：圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

兩軍連3日持續對陣下，傳出解放軍054A型舟山艦因海象不佳，加上美菲聯合軍演將要開始，想要速速了事，舟山艦竟然用無線電聯絡台灣海巡艦，拜託開靠近一點，讓他們可以拍些東西交差。對於傳出解放軍艦要求台灣海巡「擺拍」之事，民進黨立委王定宇笑答，「也許中共的軍艦比較新、比較大，但是台灣軍人的訓練和素質比中國解放軍好太多了！」

除了王定宇的反應，也不乏認為這是假訊息。但有台媒引述台灣國安人士說法表示，台灣海巡傳回訊息「證實確有此事，而且對方的要求還不止一件」。台灣海巡署則對外表示，「不予置評」。