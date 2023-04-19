台灣新增「駐米蘭台北辦事處」　意媒：代表意大利對台支持

撰文：陳進安
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台灣周一（17日）宣布將在意大利新增「駐米蘭台北辦事處」，屬台灣在該國的第二個官方機構，目前正積極籌備中。對此，意媒《蟻報》（Le Formiche）指出，此舉代表意國對台支持的重要聲明。

位於意大利北部的米蘭為該國第二大城，是全意最大的金融與商業中心，以經貿發展、觀光、時尚、建築聞名，素有意大利「經濟首都」之稱。《蟻報》報道，雖然台灣「駐米蘭台北辦事處」的名稱在基於一個中國政策原則下為台北而非台灣，但對羅馬而言，同意增設第二個官方機構，代表意大利對台支持的重要聲明，而台灣也正試圖通過類似舉措來加強國際支持，以應對中國大陸。

報道又指，辦事處的設立將有助促進台灣與意北有更緊密的貿易和經濟聯繫，去年10月，長榮航空也開闢台灣與米蘭直航的新航線。日後，辦事處將提供意北8個大區的商務、觀光、僑民服務及海外台人急難救助服務。

意大利眾議院外交委員會副主席佛曼提尼（Paolo Formentini）表示，駐米蘭台北辦事處的開設，表明意方將繼續與台方保持商業關係，並有望進行技術交流。鑑於包括意大利在內的許多西方國家都從台灣獲得半導體的供應，顯示台灣具有相當大的戰略重要性，故捍衛民主和海峽航行自由等價值觀的西方國家，有理由與台灣站在同一邊。

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