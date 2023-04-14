比起武力攻擊台灣恐遭中國大陸經濟封鎖？台官員：正研究如何應對

台灣外交部次長李淳接受外媒採訪時表示，相較於直接武力攻擊，中國大陸更可能對台發起經濟封鎖。李淳並表示，台灣已就此與友好國家合作，研究如何應對中國大陸可能對台發起的經濟封鎖。



《彭博社》報道，李淳受訪時表示，中國大陸對台灣發動的軍事演習頻率越來越高，為的是「不戰而勝」。他指出，「經濟封鎖顯然是中國更可能採取的選項。」

解放軍4月8日至10日在台海周邊地區開展為期三天的軍事演習，以回應台灣總統蔡英文出訪中美洲友邦，在過境美國期間於加州與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會晤。

2023年4月6日，蔡英文與美國眾議院議長麥卡錫會談，並與跨黨派議員進行雙邊領袖會議。（台灣總統府）

李淳分析，中國大陸國家主席習近平一定會在採取任何行動前，仔細計算爆發衝突後可能對中國的經濟影響：「封鎖（台灣）是其中一個可能的衝突場景，但不管任何國家採取封鎖，都得付高昂代價和風險，尤其是中國。因為經濟封鎖很容易就升高成軍事衝突，不僅是中國與台灣之間的衝突，也可能是中國與其他和台灣有大量商業活動的貿易夥伴。」

李淳指出，台灣過去兩年已加速對重要物資和礦產的庫存。李淳也坦言，目前相關因應計畫仍處於「初步階段」，但做好準備應對中國大陸的封鎖已成為當務之急。

對於兩岸緊張情勢升高，李淳坦承確實會對台灣的經濟發展構成壓力，影響部分外資投資台灣的意願。

該篇報道也提到，美國國會和拜登政府內部正考慮，是否將現有的美台貿易框架，擴大至自由貿易協定。李淳對此表示，美方應將此事視為「戰略轉變」的一部分，而不僅僅是經濟合作而已。

李淳也提到，美中雙方未來數月將對美台自由貿易協定的內容做出結論，預計今年（2023）年年底就會有結果。

值得關注的是，中國大陸商務部4月12日宣布將調查台灣對中國大陸貿易限制措施進行貿易壁壘，涉及產品超過2千項，並稱這與台灣採取單方面限制大陸產品輸台措施有關。