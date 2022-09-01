龍應台書被禁後　天津海關再查扣1321印有「中華民國」字樣的書

此前台灣作家龍應台所有作品被列入山東省青島市學校通知「不再適合學生閱讀」書籍之列，引發兩岸關注。據《今晚報》報導，天津海關近日更查扣一批1,321本從台灣進口的書籍。海關表示，這些書籍中因含有中華民國字樣或民國紀年，涉嫌「損害國家主權，違反一個中國原則」。



該報道指出，天津某公司日前申報進口一批圖書，共5,165本。海關關員現場查驗發現，該批圖書包含漫畫、書法或文物圖鑒等。其中1321本圖書中印有「中華民國」字樣，涉嫌損害國家主權，違反一個中國原則。目前海關已按照相關規定對上述貨物進行暫扣，並轉交後續部門處置。

據台媒《聯合報》報道，台灣書本封底的版權頁都會敘明作者、出版單位、印刷時間、出版日期等資訊，且多半會寫上中華民國的日期時間，大陸現以違反「一中原則」對這類圖書開刀，是兩岸關係不佳下，最新查禁的項目。但目前也有部分書籍再出版時間一欄改採西元時間可避開大陸的「規定」。

此前，山東青島市各級學校學生家長表示，在微信群組內收到學校通知，稱政府指示部分圖書不再適合學生閱讀，包括作家易中天的經典故事系列《論語》、《莊子》、中國歷史繪本100歷史大人物《幼兒趣味中國歷史繪本》、台灣作家龍應台的所有作品也在列。

龍應台是兩岸三地的知名作家，作品在三地都曾在暢銷書之列。對於作品被禁，龍應台稱，她的作品《大江大海1949》、《請用文明來說服我》已經被嚴禁十多年。

龍應台臉書回應書本在山東被禁。(FB@龍應台)

龍應台表示，「其他的書，《目送》、《安德烈》等等，在2019為香港說話之後，也多所下架。這回，只是不准學生讀我的書而已。被你禁，真的是我的光榮。」