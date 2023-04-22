2024台灣大選｜侯友宜會新加坡副總理黃循財　兩人互稱「老朋友」

被認為是代表國民黨參加2024年台灣總統大選的熱門人選的新北市長侯友宜近日訪問新加坡，周五（21日）與副總理黃循財會面，兩人互稱「老朋友」。被問及對方有沒有詢問選總統的事時，侯友宜表示，「老朋友當然會關心很多事」，但如何把工作做好才是他們的重點。



雙方針對城市規劃、永續發展及企業創新等主題交換經驗，傍晚，黃循財在Facebook發文公布兩人的合照，並表示跟侯友宜聊得很開心，「我們上次見面是他2019年訪問新加坡的時候」。黃又稱侯為「老朋友」，指新加坡跟新北市長期保持友善的關係。

侯友宜晚間在香格里拉飯店出席「與市長有約-綠色藍圖新創之夜」時表示，他與黃循財是4年前認識的老朋友，雖然疫情期間無法見面，但雙方仍有相互通訊。他又稱讚黃循財年輕又很有理想、抱負，對新加坡有很好的規劃，值得台灣借鏡。去年4月14日，新加坡總理李顯龍宣布，內閣成員支持黃循財成為執政人民行動黨第四代團隊領袖，為黃循財接任新總理一職鋪路。

侯友宜向黃循財送上鶯歌陶瓷博物館的「歡迎兔」。 （Facebook）

除了黃循財，侯友宜訪新期間的行程還包括拜會新加坡經濟發展局，與經濟發展局副總裁彭鈱荃、代理副總裁劉晉榮等人對談，交流兩地經濟產業現況、未來規劃及合作可能等。

國民黨總統人選將透過徵召方式產生，國民黨智庫執行長柯志恩曾透露總統徵召人選會在5月底，最晚6月中旬產生；秘書長黃健庭則提及在提名步驟上，第一階段要先整合黨內，而現在黨內態勢明顯，就是侯友宜。上述言論被解讀國民黨已確定總統人選，但他隨即澄清，後續還要進行泛藍及非綠陣營的整合。

周六（22日），國民黨主席朱立倫表示，立委、總統的提名都會比過去幾屆更早，他們會按部就班、一步一腳印，不會急躁也絕對沒有拖延。他強調最重要的是團結一切可以團結的力量，化解一切可以化解的敵人，承諾會努力讓主要候選人獲得最多支持，成為最強最好的候選人。

前台北市長、台灣民眾黨主席柯文哲預計5月17日由民眾黨公告提名參選總統，朱立倫表示，國民黨有自身的努力和目標，最後希望民眾黨能一起團結、努力、合作，國民黨希望結合所有非綠的朋友。