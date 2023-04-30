為追討$500百公斤台女「體重當兇器」暴怒一坐　債仔慘被壓死

台灣桃園一名體重破百公斤的51歲黃姓女子討債時，與僅40公斤的游女發生衝突，黃女竟一屁股坐上游女背部，導致她大小便失禁、肋骨斷裂等，休克死亡，黃女坦承一時失控才會壓死人，請求輕判，判決日前出爐。



判決指出，游女因急用錢周轉，向黃女借了2000台元（約港幣510元），卻遲遲未還錢，雙方因這筆錢時常起爭執，直到2022年9月14日晚間10時許，黃女前往游女住處催債。

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黃女見游女仍是同樣態度，推託不還錢，失控徒手、持衣架毆打對方，並將游女拉倒在地，接著一屁股坐在她的背上，受到巨大衝擊力的游女當場大小便失禁，當場失去意識。黃女見狀沒打電話叫救護車，而是拖到社區中庭，放任游女自生自滅。

直到住戶路過發現有人倒地沒了呼吸，連忙報警，緊急將游女送醫搶救後，仍因多處肋骨斷裂、血胸與肺部挫傷等傷勢導致休克，最終宣告不治。

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複訊時黃女稱只是一時氣憤動手打人，但否認有殺人之犯意，只想給對方教訓，檢方調查時，為協助釐清案情，還要黃女當庭當體重；準備庭時，黃女改口認錯，因情緒失控失手打死人，請求法官宥恕、從輕量刑。

台灣桃園地院法官審酌，黃女至今未與死者家屬達成賠償和解，犯後態度難謂良好，依傷害致死罪重判9年6月。全案還可上訴。

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