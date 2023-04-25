河南夫妻欠債300萬10年不還　竟仍開店當老闆到處旅行　下場曝光

河南一對夫妻10年前向企業貸款300萬人民幣，購買泵車創業失敗，兩人不僅不履行還款義務「躺平裝死」，竟還開了一家煙酒商店，甚至在朋友圈狂曬旅遊影片，結果被法官刷到影片後，當即前往執法，夫妻倆被拘留15天，最終履行部分款項，並達成分期還款協議。



綜合內媒報道，2013年，王某馬某夫婦向某公司貸款購買泵車，因經營不善，本應分期支付的數百萬元沒了音信。

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2019年，法院判決其償還約300萬元人民幣貸款。判決生效後，兩人聲稱無力還錢，始終不履行還款義務。2023年，該公司向法院申請恢復強制執行。

法院接到申請後，開始展開調查，發現王某、馬某在河南省太康縣經營一家煙酒店，而且夫妻倆最近在朋友圈還發佈了去洛陽某景區旅遊的影片。

相關影片被法官看到後，認為該夫妻具償還部分貸款能力，於是動身前往他們經營的煙酒店尋找王某、馬某二人，可多次前往，都未見二人蹤影。

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法官多次電話聯繫也拒接電話，於是湖南省張家界中級人民法院執行法官當場開具《預拘留通知書》，七日內仍然不履行義務或不配合法院執行的，將依法對王某、馬某拘留15日。最終王某、馬某二人協商後決定分期支付中聯某公司貸款。

相關消息引發網友熱議，有人認為「對這種人就應該加強執法，讓其知道欠債還錢、天經地義」、「什麼人呢？估計現在老實了」，也有人表示「為什麼老賴不怕，因為執行力度太低了」、「現在欠債的是大爺，借錢的卻成了孫子」。

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