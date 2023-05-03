台灣Costco莓果驗出甲肝病毒已賣1.7萬公斤　藝人怒吼吃完怎麼辦

近日，台灣的美式大賣場好市多（Costco）售賣的進口冰鮮莓果驗出含有甲型肝炎病毒，當局指涉事產品已售出約1.7萬公斤，即9427包。好市多已將相關產品全數下架，但由於不少民眾早已進食該產品，事件引發恐慌。



檢出甲型肝炎病毒陽性的產品為「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，產地來自智利。（台食藥署）

綜合台媒報道，檢出甲型肝炎病毒陽性的產品為「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，產地來自智利，規格為每包1.81公斤。Kirkland Signature是好市多的自家品牌。

台疾管署稱，今年以來當地共通報32宗甲型肝炎個案，其中31宗為本土病例，衛生單位已經全部進行回溯性疫調，目前沒有任何一宗與好市多問題產品有關。

但台中傳出有一名民眾從墨西哥返台，4月通報確診甲型肝炎，且確診前曾經購買食用冷凍美國藍莓。當局證實該個案存在，但是否因吃了冷凍藍莓所致仍需釐清，而病例吃的冷凍莓果是在其他賣場所購入，與好市多、Kirkland Signature無關。

台灣近日又檢出好市多由4月11日報驗從美國進口的冷凍藍莓驗出甲型肝炎病毒陽性，該批共15公噸以上莓果被要求退運銷毀。（台食藥署）

台灣當局今日（3日）又表示，台灣近日又檢出好市多由4月11日報驗從美國進口的冷凍藍莓驗出甲型肝炎病毒陽性，該批共15公噸以上莓果被要求退運銷毀，未流入市面。台灣當局稱，將暫停好市多莓果類產品進口一個月。

事件引起台灣民眾恐慌，藝人劉至翰也在Facebook發文稱，「我想請教，我這種整包吃完的怎麼辦？」劉至翰又稱，「怎麼辦？我是幸運兒其中之一。」並將帖文直接標記台行政院、食藥署及好市多。

目前針對曾購買問題冷凍莓果產品的民眾，當局要求自最後一次食用日次日起進行60天的「自我健康監測」，期間若出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐及腹部不舒服、黃疸等急性病毒性甲型肝炎疑似症狀，應盡速就醫。

醫生：水果蔬菜等最常見被污染

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅解釋，A型肝炎的潛伏期約2至6周，6歲以下兒童感染後，70%沒有症狀或症狀輕微，但6歲以上兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀。許秉毅指大多數感染者能自然康復，只有極少數病例會發生急性肝衰竭，但症狀較為嚴重者，還是有可能死亡。

許秉毅提到，甲型肝炎主要的傳染途徑是經口（亦稱糞口）感染，受感染者的糞便含有大量病毒，如果直接或間接食用遭甲型肝炎病毒污染的食物，就有可能受到感染，「臨床上最常見被污染的食品包含水果、蔬菜、貝類、冰和水」。

專家：最有可能在清洗環節出問題

台灣有專家推估，藍莓在種植時，因水源污染問題造成甲型肝炎病毒殘留的機率較小，最有可能的環節應該在「加工出口」前的清洗環節出問題，但確切來源仍需等候檢驗機構調查。