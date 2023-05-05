台冷凍莓果驗出甲肝病毒　食環署：未進口該批產品，抽取他牌化驗

近日，台灣美式大賣場好市多（Costco）售賣的進口冰鮮莓果驗出含有甲型肝炎病毒，當局指涉事產品已售出約1.7萬公斤，即9427包。好市多已將相關產品全數下架，但由於不少民眾早已進食該產品，事件引發恐慌。

《香港01》記者就此事向食環署查詢本港是否有進口該品牌、冷凍莓果的相關食品安全問題，食安中心發言人回信稱初步調查顯示，本港未有進口或零售受影響批次產品。



食安中心發言人指出，過去未曾在食品中驗出甲型肝炎病毒。雖然暫未發現市面上有出售受影響產品，因應此次事件，食安中心已抽取其他品牌的冷凍漿果進行甲型肝炎病毒基因測試，正等候化驗結果。

檢出甲型肝炎病毒陽性的產品為「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，產地來自智利。（台食藥署）

據了解，檢出甲型肝炎病毒陽性的產品為「Kirkland Signature科克蘭冷凍三種綜合莓」，產地來自智利，規格為每包1.81公斤。Kirkland Signature是好市多的自家品牌。

食品安全中心強調，得悉相關事件後，已即時向有關當局及本港主要進口商和零售商跟進了解。初步調查顯示，本港未有進口或零售受影響批次產品。食安中心已將相關「食物事故報表」上載至食安中心網頁，並會繼續跟進事件和採取適當行動。調查仍然繼續。

食安中心指出，一直透過恆常食物監測計劃，以風險為本的原則從進口、批發及零售層面抽取食物樣本作測試，確保食物符合本港法例規定和適宜供人食用。另外，食安中心亦會按需要抽取食物樣本進行病毒基因測試。

事件引起台灣民眾恐慌，台男星劉至翰也在Facebook發文稱，「我想請教，我這種整包吃完的怎麼辦？」：

食安中心提醒，甲型肝炎由甲型肝炎病毒引致。甲型肝炎病毒可透過受污染的食物、水或環境表面，及經直接或間接的人傳人接觸而傳播。進食生或未經徹底煮熟的受污染的介貝類水產，是其中一個感染甲型肝炎的主要途徑。

此外，進食受污染的其他種類食物亦是成因之一，交叉污染及食物處理人員沒有保持良好的個人衞生習慣亦可以傳播病毒。食安中心提醒，遵行「食物安全五要點」可有效預防經食物傳播甲型肝炎。

為減低感染甲型肝炎病毒的風險，市民和業界應在個人衛生和食物配製方面奉行良好衛生守則，從而預防交叉污染；向可靠來源採購食物配料；把食物徹底煮熟可有效消滅甲型肝炎病毒。水果在進食前以飲用水清洗。

台灣近日又檢出好市多由4月11日報驗從美國進口的冷凍藍莓驗出甲型肝炎病毒陽性，該批共15公噸以上莓果被要求退運銷毀。（台食藥署）

甲型肝炎有可能導致死亡 醫生：水果蔬菜等最常見被污染

台南市立安南醫院醫療副院長許秉毅解釋，A型肝炎（甲型肝炎）的潛伏期約2至6周，6歲以下兒童感染後，70%沒有症狀或症狀輕微，但6歲以上兒童或成年人感染後，約70％會出現症狀。許秉毅指大多數感染者能自然康復，只有極少數病例會發生急性肝衰竭，但症狀較為嚴重者，還是有可能死亡。

許秉毅提到，甲型肝炎主要的傳染途徑是經口（亦稱糞口）感染，受感染者的糞便含有大量病毒，如果直接或間接食用遭甲型肝炎病毒污染的食物，就有可能受到感染，「臨床上最常見被污染的食品包含水果、蔬菜、貝類、冰和水」。

專家：最有可能在清洗環節出問題

台灣有專家推估，藍莓在種植時，因水源污染問題造成甲型肝炎病毒殘留的機率較小，最有可能的環節應該在「加工出口」前的清洗環節出問題，但確切來源仍需等候檢驗機構調查。