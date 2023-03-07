以神之名｜遭爆曾為攝理教教友　台灣網紅阿滴坦承跟妹妹曾入教

在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》近來引起話題，首集以韓國攝理教為主題，教主鄭明析因性侵女教徒遭判入獄，其中的受害人葉萱是港星方力申女友。有Dcard網友爆料曾在攝理教的教會見過台灣知名網紅阿滴和滴妹，好奇兩人是否也曾加入攝理教，對此，阿滴也親自在社群回應，坦承大學時期和妹妹確實曾經接觸，後來因種種疑慮而選擇離開。



台灣網名阿滴和滴妹坦承曾參與韓國攝理教舉辦的活動：（按圖了解）

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攝理教因韓國教主鄭明析爆出性侵醜聞而被外界視為邪教，阿滴在聲明中表示，剛上大學時在校園中接觸到攝理教，當時參與主日、才藝班、分享福音等活動，對他們而言就像是參與一般教會的例行活動，「最近媒體報道的紀錄片內容，在我們當時參與教會時的確知道鄭明析因為性侵案正在獄中，但教會人員不斷說明這件事是被冤枉的，並以韓國宗教鬥爭、利益抹黑讓教友相信這是一起冤獄事件。」

他表示，在過程中逐漸對教義產生疑慮，教會也有很多嚴格的規定，漸漸無法符合他們的價值觀，因此他和妹妹6、7年前便離開教會，在看完紀錄片後，他們也更加確定離開攝理教是正確的選擇。

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