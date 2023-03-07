以神之名｜遭爆曾為攝理教教友 台灣網紅阿滴坦承跟妹妹曾入教
撰文：聯合新聞網
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在Netfilx上架的《以神之名：信仰的背叛》近來引起話題，首集以韓國攝理教為主題，教主鄭明析因性侵女教徒遭判入獄，其中的受害人葉萱是港星方力申女友。有Dcard網友爆料曾在攝理教的教會見過台灣知名網紅阿滴和滴妹，好奇兩人是否也曾加入攝理教，對此，阿滴也親自在社群回應，坦承大學時期和妹妹確實曾經接觸，後來因種種疑慮而選擇離開。
台灣網名阿滴和滴妹坦承曾參與韓國攝理教舉辦的活動：（按圖了解）
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攝理教因韓國教主鄭明析爆出性侵醜聞而被外界視為邪教，阿滴在聲明中表示，剛上大學時在校園中接觸到攝理教，當時參與主日、才藝班、分享福音等活動，對他們而言就像是參與一般教會的例行活動，「最近媒體報道的紀錄片內容，在我們當時參與教會時的確知道鄭明析因為性侵案正在獄中，但教會人員不斷說明這件事是被冤枉的，並以韓國宗教鬥爭、利益抹黑讓教友相信這是一起冤獄事件。」
他表示，在過程中逐漸對教義產生疑慮，教會也有很多嚴格的規定，漸漸無法符合他們的價值觀，因此他和妹妹6、7年前便離開教會，在看完紀錄片後，他們也更加確定離開攝理教是正確的選擇。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】
攝理教是什麼？
韓國攝理教原名為基督教福音宣教會，又稱JMS，即教主鄭明析名字縮寫。原來早前曾入稟韓國法院禁制Netflix的節目播放，但最後被駁回，相關節目詳情請看。紀錄片中亦曝光了5名裸女服侍鄭明析洗澡的片段。早前再有自稱攝理教徒的家人，大爆攝理教內幕(詳情請看)。
鄭明析是誰？
現年78歲的創辦人兼教主鄭明析，1978年開始到首爾傳教，2009年因性侵罪判監10年，而在入獄期間原來繼續與教徒聯繫調情(方法詳情請看)，在出獄後，鄭明析繼續以愛之名性侵信徒，受害人包括方力申女友葉萱Maple。除了攝理教，至少8個韓國邪教曾致駭人聽聞的事發生。