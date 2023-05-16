赴前線助烏克蘭　台籍志願兵民主峰會發言：若不阻俄　下個是台灣

俄烏戰爭中，不少外籍志願兵赴烏克蘭前線協助對抗俄羅斯，當中包括台灣人姚冠均（Jack Yao）。近日，他受邀在第6屆哥本哈根民主高峰會進行視訊發言，並提及若不阻止俄羅斯，下一個就將是台灣。



高峰會由非政府組織民主聯盟基金會主辦，周一（15日），基金會在Twitter分享曾在前線支援烏克蘭軍隊的姚冠均視訊發言的畫面，以及他告誡台灣民眾的話。姚冠均表示：「如果我們不在前線阻止俄羅斯侵略，你的孩子、家人將必須面臨更艱難的處境。我想對台灣民眾說：若我們不阻止他們，下一個就會輪到我們。」

台灣總統蔡英文也獲邀以錄影方式於高峰會發表演說。她自從去年峰會以來，可見威權政權帶來更多威脅，中共更是在經濟和政治上，對不同意或質疑其行為的國家、組織及個人升高脅迫手段。台灣以堅韌和勇氣因應北京威脅之際，與理念相近國家的夥伴關係即是最有效防禦措施；台灣人民對民主的承諾是前所未有堅定，並深知民主是永久且唯一的路，只要攜手團結一致，必能讓彼此更強大。

據中央社報道，姚冠均來自台北市萬華區一個從事醫療相關產業已經兩代的家庭，俄烏戰爭爆發後，他放下自己的咖啡批發生意，投身支援烏克蘭作戰，盼的是台灣萬一遭到攻擊，也能獲得友軍馳援。

去年中，姚冠均受訪表示，約有10名台灣人響應烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）籲請國際志願者協助抗俄的號召，被分發到海軍或警備等單位。通過層層審核，他加入了特種部隊的後勤補給單位，並在經過高度密集的急救訓練後無薪擔任前線補給與傷兵救助的工作。

他特別提到，和其他國際志願者有別，烏克蘭人清楚兩岸情勢，對台灣並不陌生，令他感到意外。他又透露了在前線的體驗，指交戰熱區敵我難分，未撤的居民中或有通敵分子，會把烏軍存放物資的地點或其他情報提供給俄軍，幸而烏軍在嚴防「第五縱隊」破壞方面有充足的經驗，這一點很值得台灣借鏡。