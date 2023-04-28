專訪邱世卿︱台灣是最好的烏克蘭？台海開戰不只台北新竹危險

台灣即將迎來2024年總統大選，「如何避戰」成為各方熱議話題，尤其經歷佩洛西（Nancy Pelosi）訪台、加州「蔡麥會」後兩度「圍台」軍演，民眾對戰爭的感受已不如過往模糊。4月19日，前台灣空軍司令部少校參謀官邱世卿出席新書《戰爭下的平民生存手冊：懂這些，才能撐過黃金48小時》簽書會，表示兩岸一旦發生戰爭，大台北以及新竹將會是台灣本島最危險的兩個地方。



此一說法引發台灣輿論熱議，台灣國防部雖未直接回應其言論，面對輿情卻也強調，「所有防衛都會依照想定發展實施演練，提升防衛戰力」，足見邱世卿說法的輿論熱度。針對上述現象，《香港01》採訪到邱世卿，探究此前說法與近期台海情勢。

圖為2023年4月8日在福建省福州附近進行的軍事演習中，一艘中國軍艦朝岸開火。福州距離馬祖僅約50公里。（Reuters）

香港01：近期您在新書《戰爭下的平民生存手冊：懂這些，才能撐過黃金48小時》的簽書會上提出一個說法，「如果台灣發生戰爭，台北、新竹將是最危險的地方」，此說在台灣輿論場引發熱烈討論，就連台灣國防部都為此強調，「所有防衛都會依照想定發展實施演練，提升防衛戰力」。不知您當時為何會有這一提法？為何台北與新竹會是最危險的地方？

邱世卿：其實當時我對記者的回答是，以台北與新竹「為例」，因為這二個地區代表二種不同典型的風險，並不代表其他地方或城市就沒有風險。

首先台北做為大型的都會，一旦被圍就會馬上面臨物資匱乏的風險，城市內生活的平民越多，對於物資的消耗就越快速，不僅有物資搶奪、社會秩序崩潰的問題，也會對防守的軍隊造成影響。同樣的情況在台中、台南、高雄也可能發生。

其次，作為台灣南北路廊通道的要衝，新竹勢必成為攻守雙方爭奪的要點。解放軍想要成功推進，台灣軍隊想要成功防禦阻擊，新竹就是兵家必爭之地。處於這種雙方都想要爭奪控制的地區，其戰況之激烈可想而知，生活在其中的平民必須承受的風險，更不需要精密的計算就能得到結論。

香港01：美國眾議院「中國問題特別委員會」19日舉行兵推模擬台海戰爭場景，結果顯示美國無法抵擋解放軍，屆時將會有8萬解放軍登陸台灣，但解放軍將在歷時一個月的戰爭中損失慘重，將有80艘海軍船隻被美軍擊沉。有關中美台海衝突的兵推報告、劇本，似乎在近期頻繁躍上新聞版面。不知您如何看待這一現象？

邱世卿：根據新聞媒體的報道，這是一場美國眾議院邀請智庫自行舉辦的兵棋推演，由於缺乏兵棋推演的條件以及參數，我完全無法評估，也無法評論這一場由國會議員扮演紅、藍軍的推演。

我也對國會議員如何兵棋推演的過程及結果充滿好奇。

美國華府智庫「戰略與國際研究中心」（CSIS）1月9日發布台海兵推報告《下一場戰爭之第一戰》。（報告封面截圖）

香港01：在即將到來的2024年台灣總統大選中，「如何避戰」成了重點話題，只是不同政治立場者主張的方法有所不同。不知您如何看待「備戰才能避戰」這一說法？購買軍火、動員民防在台海衝突中意義如何？

邱世卿：蔡英文總統「備戰才能避戰」的宣示，與美國許多智庫以及政治人物總結俄烏戰爭爆發之後的經驗教訓，以來如何面對台海風險的主張高度相符而且連貫，也就是美國必須在戰爭爆發前積極武裝台灣，而不是在戰爭爆發之後介入，因為二個核大國之間的直接對抗充滿巨大的風險，因此武裝台灣，加強台灣在戰爭中的韌性，是美國最好也是最便宜的選擇。

而這樣做可以帶來二個好處，第一是美國可以在這個過程中產生與中國談判的籌碼，其次是萬一台海爆發戰爭後，可以在台海大幅削弱解放軍的戰爭實力，就如同利用烏克蘭削弱俄羅斯一樣，如果可以因此而威懾中國則是最好的結果。無論是購買軍火或是動員民防，都是在完成這個目標。

香港01：自從2022年俄烏戰爭爆發以來，「成為下個烏克蘭」的討論在台灣輿論場中激烈碰撞，並與所謂「疑美論」發生糾纏。在您看來，台灣可能成為下個烏克蘭嗎？

邱世卿：台灣會不會成為下一個烏克蘭是一個模糊的概念，從地理位置與地緣政治來說，台灣很難成為烏克蘭，但是對於削弱中國的戰爭或發展潛力來說，台灣又是一個最好的烏克蘭。

國者人之積，人者心之器。戰爭與和平往往繫於大多數人對於戰爭的理解，以及戰爭可能以什麼樣的形式發展。不論「疑美論」如何糾纏，也不論輿論場得到什麼結論，一旦必須面對戰爭，那麼戰爭對所有人的傷害都會是公平的，不論你疑美或是不疑美。