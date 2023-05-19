繼企鵝妹後再有「核彈級」韓國噴血網紅赴台　網民暴動：她超有名

韓國知名實況主「企鵝妹」（Jinny柳允進），日前到台灣展開徒步環島，吸引大批粉絲關注。



然而，另一名韓國直播主「Velvet」也被發現人在台灣，誘人身材在網路上掀起討論。

身材太驚人常令人看影片時無法專心 點擊放大看看這「核彈級」韓國網紅的照片：

+ 18

17日一名台灣網友在PTT上以「又有韓妹主播來台，台灣是流量密碼嗎？」為題發文，原PO透露自己之前偶爾會看Velvet的直播，並指出她本人現在就在台灣，「是因為台灣斗內（課金）的能力是前幾名的關係嗎？剛看600人，大概三分之一是台灣人」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「台灣是ATM」、「謝謝你來台灣」、「我沒了」、「這超大，核彈等級」、「追很久了」、「她要去西門町的樣子，要來台灣5天」、「看來也掌握了流量密碼」、「她很有名啊，臉也不錯」。

【相關圖輯】韓國仙氣女神企鵝妹突喺台灣打卡 惹當地網民暴動：希望能遇見你（點擊放大瀏覽）：

+ 21

Velvet在YouTube頻道擁有87.3萬位訂閱者，影片內容多為介紹各地景點和生活影片，觀看次數也相當可觀。

不過，由於Velvet的身材非常好，許多粉絲都沒辦法專心欣賞影片內容，焦點全都放在她的誘人外貌。Velvet也在Twitch主頁寫道，「我來台灣了，Taiwan Trip with Tanuki」。

【相關圖輯】韓國索爆女高爾夫球手成績普通卻因噴血服裝爆紅：請專注我的球技（點圖放大瀏覽）：

+ 20

延伸閱讀：

女友1舉動他嚇到驚呼「上面一覽無遺」 網看傻：真的很明顯

回憶殺！這些當紅女星都曾上《我猜》 網公認「她」輾壓全場：正到誇張

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】